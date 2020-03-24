Самый кассовый фильм 2020 года выйдет онлайн раньше запланированного

Из-за пандемии коронавируса кинотеатры по всему миру постепенно прекращают свою работу. В этой связи Sony выпустит фильм "Плохие парни навсегда" в онлайн-прокат раньше запланированных сроков. Об этом сообщает Variety.

Картина с участием Уилла Смита и Мартина Лоуренса появится на различных стриминговых площадках уже 31 марта.

Дата релиза на физических носителях - 4K Ultra HD, Blu-ray и DVD, пока остается без изменений и назначена на 21 апреля.

Стоит отметить, что на данный момент "Плохие парни навсегда" являются самым кассовым фильмом 2020 года. Лента заработала в домашнем прокате 204 млн. долларов, при бюджете в 90 млн.

Ранее сообщалось, что в ранний "домашний" прокат по тем же причинам отправились "Хищные птицы", "Джентльмены" и другие проекты.