Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

Пик распространения коронавируса в России придется на конец апреля. Такой прогноз сделал доктор медицинских наук Анатолий Альштейн, учитывая печальный опыт других стран.

"В России процесс идет медленно. Но в Италии три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там катастрофа", - добавил специалист. Комментируя введенные в России ограничения на передвижение граждан (рабочая неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена выходной - прим. "РГ"), Альштейн заявил, что подобные меры могут значительно снизить темпы распространения коронавируса.

"Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит", - объяснил ученый и посоветовал одиночные прогулки на свежем воздухе. Они точно помогут укрепить иммунитет.

Ранее Роспотребназдор рекомендовал максимально ограничить контакты детей друг с другом. Для снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках. Можно посещать и лесопарковые зоны, но только исключив контакты с другими взрослыми и детьми.