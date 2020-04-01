Генконсульство помогло застрявшим в Нью-Йорке россиянам

Генконсульство РФ в Нью-Йорке помогло разместить в гостинице 47 россиян, застрявших в местном аэропорту из-за ограничений Росавиации, которые привели к отмене огромного количества вывозных рейсов.

С 31 марта аэропорт Шереметьево в сутки может принимать только 500 человек, прибывших из-за рубежа. Из-за новых правил компания "Аэрофлот" отменила более 60 рейсов, которые были запланированы на 31 марта - 2 апреля. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что дипмиссия организовала горячие линии для связи с гражданами РФ, которые хотят вернуться на родину.

"Люди немного в панике. В Нью-Йорке очень много заразившихся коронавирусом. Здесь небезопасно", - поделился своими мыслями предприниматель Альберт - один из тех, кто не смог покинуть американский город 30 марта.

"За несколько часов до вылета я получил уведомление о том, что наш рейс отменен. Нам предоставили бесплатно номера в гостинице неподалеку от аэропорта JFK, купили пиццу и напитки. Но информации по вылетам по-прежнему нет", - цитирует россиянина РИА Новости.

Пресс-секретарь генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский не смог назвать точной даты, когда будет выполнен рейс Аэрофлота. "Ждем информации от перевозчика", - заявил он. Ранее в качестве возможных дат вылета назывались 2 и 4 апреля.