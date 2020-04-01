В Приморье поступили 800 тысяч защитных масок

В Приморский край поступили 800 тысяч штук марлевых повязок, сообщает пресс-служба правительства края.

По информации регионального министерства ГО и ЧС, маски доставили на склад, их распределят по госучреждениям. Там также отмечают, что в ближайшее время регион получит дополнительные средства защиты, медицинскую аппаратуру и расходные материалы.

Деньги на закупку повязок выделены из финансового резерва края. Также подписаны контракты на поставку тысячи с лишним бесконтактных термометров, тысячи рецикуляторных облучателей, почти 55 тысяч респираторов FFP2, более 800 транспортировочных систем со средой для вирусов, почти 3,4 тысячи пробирок для забора крови, семи аппаратов ИВЛ.

Вчера в качестве гуманитарной помощи 50 тысяч защитных масок Приморью передало Генеральное консульство Китая во Владивостоке.

Напомним, что накануне в крае ввели режим полной самоизоляции. В регионе было выявлено четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией, один человек выздоровел, трое остаются на лечении в инфекционном отделении больницы.

25 марта на очередном заседании Законодательного собрания Приморья было принято решение направить на борьбу с коронавирусом 500 миллионов рублей из резервного фонда края. Сегодня стало известно, что в этот фонд направят средства, на которые предполагалось финансировать профессиональные спортивные клубы в сезоне 2020-2021 годов.