Фото: Как на Кубани проходит первый день в условиях режима карантина

Сегодня жители шестимиллионного края первыми в стране испытали на себе, что означает жизнь на карантине, который из-за распространения коронавируса ввел на всей территории Кубани губернатор Вениамин Кондратьев. Корреспонденты "РГ" посмотрели, что для рядовых кубанцев изменилось после этого решения местных властей.

Картинки с улицы Красной

…Около восьми утра один из нас вышел на улицу Красную - центральную в Краснодаре. И возле кинотеатра "Аврора" (здесь она завершается) в глаза сразу бросилась афиша с приглашением на концерт популярного… итальянского певца Риккардо Фольи. От символики происходящего отрешиться трудно. Ведь именно в этой стране сегодня особенно свирепствует COVID-19, который теперь круто изменил существование и далекого от Апеннин российского южного региона.

Правда, внешне, кроме, естественно, резко уменьшившегося количества людей на улице, ничего особенно не изменилось. По тенистой аллее вековых платанов неспешно прогуливались со своими питомцами владельцы собак. Вот мимо них пробежали несколько любителей активного образа жизни. Да и автомобильный трафик был примерно такой, как накануне. Никаких обещанных властями мобильных групп из правоохранителей и казаков тоже пока не встречалось.

С введением карантина жизнь в спальных районах Краснодара также практически не изменилась. Работают службы такси, продуктовые магазины и хозяйственные лавки. Однако есть кое-что новое. К примеру, с раннего утра сотрудники управляющих компаний, одетые в желтые защитные костюмы, дезинфицируют подъезды жилых домов.

- Раствор из перекиси водорода моментально убивает бактерии, - делится один из рабочих. - Им мы обрабатываем входные двери, ручки, стены и панели лифтов. Поэтому, если схватитесь за поручень и он окажется влажным, не беспокойтесь - это перекись.

Захожу в продуктовый магазин крупной сети. Персонал работает в медицинских масках и перчатках. Перед кассами даже появились красные распределительные полосы, чтобы покупатели соблюдали дистанцию друг с другом в метр шириной. Любопытно, что на одной из касс нахожу открытый флакон с бактерицидным гелем.

- Это для сотрудников магазина?

- Для всех. Каждый покупатель может использовать его после того, как держал деньги в руках.

С карантином повысились цены на определенные продукты. Если имбирь - сильное народное средство против простуд - исчез с прилавков, то лимон подорожал в два раза - от 350 до 450 рублей за килограмм. Также обстоит дело с чесноком - прошлогодние головки отдают в среднем за 400 рублей. "Сейчас на них большой спрос", - поясняют продавцы.

Зато к полудню прохожих на улицах становится больше: кто вынести мусор, кто за покупками или выгулять собаку. Многие предпочитают пройтись пешком в более удаленные магазины, предварительно надев маски.

По городу на авто

Один из журналистов "РГ" садится в машину и отправляется в поездку по городу. Вот популярный в обычное время Восточный рынок. За решетчатыми воротами - ни единой живой души. В соответствии с постановлением губернатора о карантине ярмарки и рынки должны были прекратить работать. Лишь выбравшись на оживленную трассу - улицу Стасова, можно заметить оживление. Возле гипермаркетов стоят люди, по дорогам спешат автомобили.

Однако на автобусных и трамвайных остановках - ни души. Общественный транспорт не работает. В соответствии с постановлением о карантине маршрутки, автобусы и трамваи выходят на линии только с 06.00 до 09.00 и с 17.00 до 20.00. У меня на часах - начало десятого, и за все время пути я не увидел ни одного автобуса.

Из одного конца города в другой можно доехать раз в десять быстрее, чем обычно. Но возникает вопрос: надо ли выходить из дома и рисковать? На больших экранах уличных билбордов вместо рекламы мигают надписи "Лучше остаться дома".

На глаза не попадается ни одного полицейского патруля. Их ищешь - хоть кого-нибудь, - но не находишь.

Около Краснодарской Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) на парковке можно приземлиться на самолете - она полностью пустая. С территории только заезжают или выезжают время от времени машины "скорых". В них видно врачей в обычных белых халатах, перчатках и масках. Противочумных костюмов не замечаю.

На входе в больницу встречает охранник, тоже в маске и перчатках, лишь слегка приоткрыв дверь:

- Вы к кому? Больница принимает только пациентов.

- А в холл зайти можно?

- Нет. Карантин, Вы же знаете.

- А если надо передать продукты больному, который у вас лежит…

- Мне отдавайте пакет - я отнесу. Не волнуйтесь - с вещами ничего не случится. Мы доставляем, кому нужно, в палату. Ни одной жалобы еще не было.

Из больницы я направляюсь в самый центр города. Бросается в глаза, что парки и скверы огорожены забором или сеткой (правда, не везде). Они ведь тоже закрыты для посещения.

Останавливаюсь рядом с машиной ДПС. Подхожу к инспекторам и показываю им свой спецпропуск, оформленный по определенному образцу в соответствии с постановлением о карантине.

- Подскажите, вот такой документ будет действовать? Мне с ним можно ехать по городу? Не задержите?

- Вы знаете, мы сами еще не владеем информацией, - очень сдержанно отвечают полицейские. - Нам еще не показывали, как должны выглядеть спецпропуска. Наверное, только сегодня днем узнаем. Пока что мы спрашиваем удостоверения той организации, где работает человек. Если такое удостоверение есть, то он сможет продолжать движение.

Спецпропуск и карантин

Кстати, о специальных пропусках. В соответствии с постановлением губернатора Вениамина Кондратьева жители края могут покидать свои дома лишь в крайней необходимости, а также для проезда на работу по пропуску, выданному сотруднику руководителем предприятия. Как сообщили в краевом оперативном штабе, работу продолжат производства непрерывного цикла и службы жизнеобеспечения. В каждом муниципалитете формируется реестр соответствующих предприятий, согласно которому выдаются пропуска для беспрепятственного выхода на работу.

В Краснодаре в этот реестр вошли предприятия 33 сфер деятельности: их перечень указан в постановлении, которое подписал мэр кубанской столицы Евгений Первышов.

"В столице Кубани достаточно много предприятий, которые необходимы для функционирования города. Они нужны, чтобы в домах краснодарцев был свет, вода и тепло, чтобы работали магазины и аптеки, выпускались товары первой необходимости", - сказал мэр. Первышов подчеркнул, что специальный документ будут выдавать, если работу невозможно организовать удаленно. Оформить пропуска работодатели должны в течение первого и второго апреля. Документ должен быть заверен личной подписью руководителя и печатью организации. Обязанность вести реестр выданных пропусков возложена на главу компании".

Аналогичные постановления издали главы других кубанских муниципалитетов.

А в городе Сочи…

А вот что наш журналист увидел в курортном Сочи. Семь утра. Детская площадка напротив дома перекрыта красно-белой лентой. Больше ничего во дворе не выдает накануне введенного режима.

В это время в спальном районе всегда мало людей, но сегодня заметно меньше. Редкие жители покидают свои жилища (да, именно так само формулируется, даже разговорно).

На конечной остановке, как прежде, не толпятся автобусы и люди. И тех и других - буквально единицы. Подъезжает маршрутка. Водитель в маске. Четыре пассажира - в масках через одного. Все заняты своими мыслями, в руках мобильные телефоны. По дороге редко, но проезжают машины. Обычно в это время город выглядит гораздо оживленнее. Сотрудников ГИБДД на дорогах стало больше, почти как по утрам после пышных праздников.

Центр Сочи заметно пуст. Кажется, что не будний день, а рассвет выходного дня. Подход к морской набережной перекрыт не только лентами, но и автобусом с надписью "Росгвардия".

Служители правопорядка внутри автобуса, подхожу совсем близко - ноль внимания, никаких вопросов.

- А они позже будут патрулировать, - говорит житель улицы Воровского. - Сейчас только можно животных выгуливать.

- А вы вроде без собачки? - поддерживаю разговор.

- Мне можно, я в аптеку иду. Она вон там, за углом, - послушно указывает направление случайный прохожий.

Центральная улица Навагинская, напротив администрации Сочи. Люди стараются быстро пройти по улице - ныряют в близлежащее помещение или просто скрываются из вида. То ли спешат по рабочим делам, то ли нынешняя обстановка не располагает к общению.

Две хозяйки и хозяин маленьких собак объединились в группу из трех человек, явно не соблюдая расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

- Я вчера весь день читала про коронавирус, - со знанием дела говорит одна из собачниц, далее долго рассказывая внимающей публике про политику стран в условиях сложившейся мировой обстановки и спасительные целебные свойства имбиря, который, кстати, на курорте подорожал почти до семи тысяч рублей за килограмм.

Мимо проходят молодые парни в форме: один - в казачьей, а второй - в полицейской.

- Сегодня уже были нарушения? - обращаюсь я к ним.

- Нет, мы с 10 утра дежурим. До десяти вечера, - отвечает казак.

- А о чем будете предупреждать тех, кто не сидит дома без уважительной причины?

- О том, что в Краснодарском крае объявлен карантин и о наказании. Первый раз - предупреждение, второй - административный штраф от 1,5 тысячи рублей, а потом уже грозит уголовное наказание.

Судя по тому, что в руках у них булки, им еще надо успеть позавтракать до начала дежурства. День предстоит сложный.

А на улице мимо меня снова проходят две знакомые хозяйки собачек.

- Такой прекрасный день, только гулять! - доносится от них.

Плюс 11. Солнце заливает пальмы и цветочные клумбы. Поют птицы. Кажется, что вот-вот Навагинскую заполонят толпы людей и все станет по-прежнему.

Но в Сочи пока остаются и почти 12 тысяч гостей: около восьми тысяч проживают в санаториях, остальные - в гостиницах. С начала объявленной по всей стране карантинной недели курорт покинули примерно 40 тысяч отдыхающих. С 28 по первое июня запрещено бронирование и заселение во все средства размещения. Туристы могут остаться на курорте до истечения срока путевки в режиме самоизоляции.

В минувшие выходные на черноморском курорте разгорелся скандал из-за того, что один из туристических операторов аннулировал все брони на размещение в управляемых им отелях Сочи. В соцсетях распространились видеоролики с негодующими туристами, которых отказались заселять в номера. Ситуацию удалось уладить. Сейчас оставшиеся до конца срока путевки на курорте отдыхающие с пониманием относятся к вынужденно принятым ограничительным мерам.

Пост у реки

На Яблоновском мосту через реку Кубань - одном из главных въездов в город со стороны соседней Республики Адыгея - ситуация немного другая. Здесь наряд ГИБДД усилен двумя сотрудниками СОБР в бронежилетах и с автоматами.

- Поток машин, конечно, уменьшился, но сложно сказать, насколько, - делится один из инспекторов ДПС, работающих на посту. - Особое внимание уделяем машинам, которые приезжают из других регионов. Это видно по номерным знакам.

По словам полицейских, существует одна особенность, которая в один момент может превратиться в большую проблему для местных жителей. Это касается людей, которые прописаны за пределами Краснодара - в Адыгее или пригородных станицах, а фактически проживают в краевой столице. В случае ужесточения пропускного режима их могут просто не пропустить в мегаполис. И таких людей очень много. Даже сами сотрудники правопорядка заявляют, что этот вопрос надо более детально проработать.

Не очень резкое снижение автомобильного трафика на Яблоновском мосту Краснодара, по мнению инспекторов ГИБДД, связано с тем, что после объявления карантина часть людей отправилась немедленно забирать своих детей из станиц, где школьники во время каникул гостили у бабушек и дедушек. Через два-три дня этот поток закончится, и машин на въезде в город окажется еще меньше.

Остается актуальным вопрос, можно ли на Кубани ездить во время карантина на личной машине? В краевом оперативном штабе корреспонденту "РГ" пояснили, что передвижение на машине во время карантина без уважительных причин запрещено. Также до пятого апреля вводится запрет транзитного проезда транспорта по территориям населенных пунктов Краснодарского края. Именно поэтому сейчас на всех въездах в населенные пункты стоят патрули, в состав которых входят сотрудники ГАИ, бойцы Росгвардии, казаки и полицейские. По словам водителей, они останавливают всех въезжающих в города и районы Кубани, смотрят их прописку. Если человек не прописан в том городе, куда едет, его просто не пустят и ему придется вернуться туда, откуда приехал. Но как быть, если дети едут в другой муниципалитет края к своим пожилым родителям, которым необходим уход?

- В таком случае автомобиль пропустят, - пояснили в оперативном штабе. - Но при условии предъявления подтверждения, что люди едут к нуждающимся в уходе родственникам. Это могут быть копии документов, подтверждающих родство, а также наличие собственности в населенных пунктах края.

…Подводя итоги всех наблюдений, можно отметить, что у кубанцев нет паники, связанной с введением в регионе карантина, и большинство людей действительно остались дома. Самым ярким впечатлением при поездке по опустевшему городу являются спецмашины МЧС, которые курсируют по центральным улицам и через громкоговорители оповещают, что "лучше остаться дома", а в случае признаков болезни "обратиться к врачам или вызвать "скорую помощь".

Тем временем

В столице Кубани сегодня полиция задержала и составила первый подобный административный протокол на 61-летнего мужчину, который нарушил режим карантина и поехал на своей машине в соседний регион. Теперь ему грозит штраф по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица".