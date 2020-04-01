По расчетам минпромторга, ограничительные меры по сдерживанию распространения коронавируса продлятся в торговле (за исключением продовольственного сектора) и сфере общепита не менее полугода. Ситуация, безусловно, негативно сказывается на бизнесе: выручка непродовольственного сектора в конце марта, по данным министерства, упала на 50-80 процентов в разных регионах. Поэтому минпромторг предложил целый комплекс мер поддержки розницы, от отмены начислений ряда налогов на несколько месяцев до остановки взимания арендной платы за землю.

Сейчас в крупных ТРЦ работают только продовольственные магазины, в которых также приняты все возможные меры безопасности. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Пока пакет предложений находится на рассмотрении правительства. Но владельцы крупных торгово-развлекательных центров (ТРЦ) уже сами пытаются взять паузу, чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями. Возможно ли это? И не приведут ли карантинные меры к окончательному закрытию ТРЦ, как предрекают некоторые эксперты, выяснял корреспондент "РГ".

Западная модель

Последнее десятилетие развитие розницы на Урале шло семимильными шагами. Екатеринбург прочно вошел в тройку лидеров среди российских городов по количеству торговых площадей на душу населения. Так, согласно исследованиям консалтинговой компании Knight Frank, опубликованным весной прошлого года, Екатеринбург с показателем 636 квадратных метров торговых площадей на одного горожанина находился на второй позиции после Самары (688 квадратов). А федеральные центры, как ни парадоксально, лишь замыкали топовую пятерку: в Санкт-Петербурге насчитывалось 528 квадратов на человека, в Москве - 510.

- Этот показатель говорит не только о дефиците либо избытке торговых центров в городе, но и об инвестиционной привлекательности региона, уровне жизни населения, градостроительной политике местных властей, - поясняет значимость развития инфраструктуры эксперт в области торговой недвижимости Александр Обуховский.

Для областных центров УрФО стать привлекательными территориями для инвесторов, в том числе зарубежных, было важно. Поэтому строительство новых ТРЦ продолжалось даже после того, как рынок начал подавать первые сигналы о перенасыщении. Уже в 2016 году по количеству площадей для шопинга Екатеринбург обошел Прагу, Барселону и Париж. Немного отставал Челябинск, но и он все равно обогнал Париж и Лондон.

Пророчества скорого конца ТРЦ звучали задолго до разгула коронавируса. Оборот снижался, посещаемость тоже, торговые площади начинали пустовать

Молл-эйфория потихоньку начала спадать в прошлом году, когда стало очевидно, что интерес жителей к огромным ТРЦ снижается, в том числе из-за изменившихся приоритетов.

- Уральцы начинают предпочитать вкладывать средства не в покупку вещей, а в эмоции. То, что редкий торговый центр может предложить, - пояснял кризис жанра специалист по реконцепции ТРЦ Виктор Черных.

Глобализация удовольствий

Пророчества скорого конца ТРЦ звучали задолго до разгула коронавируса. Оборот снижался, посещаемость сокращалась, торговые площади начинали пустовать. И первыми, как ни странно, начали покидать моллы крупные продовольственные сети. Покупателям стало неинтересно ходить к гигантам за молоком и хлебом. Даже владельцы сети "Ашан" приняли решение не заходить больше в ТРЦ, а развивать свои автономные площадки.

Еще в начале февраля нынешнего года на семинаре в Екатеринбурге, посвященном кризису сегмента ТРЦ, эксперты советовали их владельцам сместить акцент на сферу развлечений. От торгового переходить к досуговому или многофункциональному формату.

- Тематические досуговые кластеры - якоря нового поколения моллов, они помогут преодолеть кризис, - утверждал один из экспертов Михаил Петров.

Магазины предлагали заменить спортивными секциями, катками, ресторанами, учебными центрами и прочими далекими от торговли проектами. И перестройка даже стартовала: в прошлом году в создание парка типа московского "Зарядья" перед екатеринбургской "Мегой" владелец вложил более 500 миллионов рублей. По утверждению управляющей региональной "Меги" Айше Агикян, благодаря синергии парка трафик ТРЦ поднялся на 15 процентов: на шопинг ежемесячно приезжало на три тысячи человек больше.

В замороженном режиме

Но ставка на удовольствия сыграла с ТРЦ злую шутку в период эпиднеблагополучия. Именно игровые зоны и фудкорты были закрыты для посещения в первую очередь. Владельцы коммерческой недвижимости пытались поначалу отстоять хотя бы магазины.

- Представляете, какое количество людей работает в ТРЦ, сколько их высвободится, если торговые центры закроют? В одном только "Гринвиче" более 5 тысяч продавцов, не считая остальных сотрудников, - пояснял журналистам представитель одного из торговых центров Екатеринбурга Илья Клюжин.

Владельцы моллов представили властям свой карантинный план вместо закрытия: прежде всего всеобщая дезинфекция и соблюдение санитарных норм. Но торг оказался неуместен: уже через пару дней на контактном телефоне торгового центра работал автоответчик, сообщавший, что открыты только продуктовый гипермаркет, аптеки и магазины детских и других товаров, включенных правительством страны в список необходимых. Напоследок робот желал абоненту здоровья и скорой встречи.

Большинство экспертов уверено, что эпидемия не убьет моллы и покупатели в ТРЦ вернутся, ведь для многих россиян торговые гиганты стали символом благополучной докоронавирусной жизни с возможностью получить массу удовольствий.

- Сейчас многое зависит от быстрой и гибкой политики владельцев торговых площадей. Безусловно, надо договариваться с арендаторами и помогать им устоять в это сложное время. К примеру, снизить или вовсе ввести мораторий на арендную плату, чтобы продавцы не ушли исключительно в онлайн, отказавшись от привычного формата. Ведь через какое-то время моллы снова откроются, и, чтобы подняться на ноги, им нужны будут арендаторы, которые привлекут покупателей, - уверен эксперт Виктор Черных.

По этому пути, в частности, планирует идти "Мега". "В настоящий момент, пока центры закрыты, Ingka Centres не взимает арендную плату и сервисный сбор с арендаторов, которые приостановили работу в связи с исполнением предписаний властей. Также мы разрабатываем дополнительные меры поддержки наших арендаторов, чтобы преодолеть сложности вместе", - сообщили "РГ" в пресс-службе компании, владеющей сетью ТРЦ.

Правда, мораторий пока рассчитан только до 5 апреля.