Коронавирус обеспечит украинский ЗАЗ заказами

Дела на Запорожском автозаводе идут так плохо, что он может оказаться одним из немногих автопредприятий в мире, который воспрянет в период пандемии коронавируса.

В то время, как многие вынужденно уходят на карантин, каникулы или простой, на ЗАЗе именно сейчас должна закипеть работа. Здесь даже нанимают дополнительно 200 работников. Жаль только, что заниматься им придется не сборкой машин, а пошивом медицинских масок. Их, как передает портал Autoconsulting, будут делать на территории простаивающего сборочного цеха автозавода.

Отметим, что речь идет о стратегическом заказе. Именно запорожцам предстоит обеспечивать треть месячной потребности страны в защитных средствах. Более того, если ситуация потребует, то ЗАЗ готов расширить ассортимент медицинской продукции.

Конечно, кого-то может смутить дата выхода этой новости - 1 апреля. Однако, во-первых, такими вещами на месте коллег мы шутить бы не стали. А во-вторых, ситуация с коронавирусом уже заставила многие автопредприятия переквалифицироваться на выпуск продукции медицинского назначения. Важную для здоровья продукцию выпускают, например, Lamborghini, PSA, Ford, Jaguar Land Rover и даже Rolls-Royce. Накануне стало известно о производстве противоэпидемических костюмов и масок на заводе КамАЗ в Набережных Челнах. То есть, если украинские журналисты и слукавили, то смешной их шутка в любом случае не станет.

Кстати, за первоапрельский розыгрыш вполне сошла бы новость о том, что на ЗАЗе стали выпускать автомобили Lada. Но в этом случае все именно так и обстоит. И тот факт, что Запорожскому заводу позволили обойти санкционную политику государства, говорит именно о том, с чего мы и начали эту заметку. Положение у некогда легендарного предприятия таково, что ему позволяют буквально все. Лишь бы удалось успешно выйти из процедуры санации.