Петр Бирюков - о работе городского хозяйства в экстремальных условиях

Это интервью с Петром Павловичем Бирюковым - заместителем Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, мы провели по всем правилам новой жизни. И, разговор, естественно, пошел о том, что предпринимается для того, чтобы даже в нынешней сложнейшей ситуации все системы жизнеобеспечения двенадцатимиллионного мегаполиса продолжали функционировать как часы.

Петр Павлович, в отличие от многих других предприятий и организаций, которые на время режима самоизоляции вынуждены прекратить или резко сократить свою работу, коммунальщики продолжают работать. Кто эти люди?

Петр Бирюков: Дворники и специалисты, отвечающие за уборку улично-дорожной сети. Те, кто обеспечивают подачу в дома москвичей воды, газа, тепла и электричества. Словом, делают все для того, чтобы город был комфортным и безопасным, как до введения режима повышенной готовности. Причем, не только сегодня и завтра, но и будущей зимой: мы уже приступили к подготовке к следующему отопительному сезону, проводится осмотр и при необходимости ремонтные работы на тепло- и водомагистралях, ТЭЦ, электросетях.

В Москве многие компании перевели сотрудников на удаленный режим работы. Как обстоят дела в Комплексе?

Петр Бирюков: Примерно 15 процентов сотрудников Комплекса сейчас работают, как и многие другие москвичи, в режиме удаленного доступа.

Это как? Двор онлайн не подметешь!

Петр Бирюков: У нас в Комплексе часть специалистов, которые занимаются организационным обеспечением деятельности подразделений, например, кадровые, финансовые и правовые службы, могут выполнять свои должностные обязанности удаленно. Вот этих сотрудников мы и перевели на режим работы из дома.

Эпидемиологи признают, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией еще не пройден. Московские медики строят новую больницу, наращивают мощности существующих. Городские службы в этой работе тоже принимаете участие?

Петр Бирюков: И самое непосредственное! Например, на строительстве нового медицинского комплекса на территории ТиНАО помимо 5 тысяч строителей работают еще около 2 тысяч рабочих и 400 единиц техники Комплекса городского хозяйства. По поручению Мэра Сергея Семеновича Собянина 10 марта мы приступили к работам практически в чистом поле. Прошло менее месяца, а уже провели газопровод общей протяженностью 15 км,котельная на 15 ГКа в час смонтирована и может подавать тепло.Завершен первый этап технологического присоединения к энергосетям, выдано 8 МВт мощности. На сегодняшний день проложено 28 км кабельных линий, возведены и включены в работу 7 трансформаторных подстанций. Готовы системы нового водозабора на 1250 кубометров в сутки, обеспечена подача питьевой воды. Завершено строительство очистных сооружений закрытого типа. Замечу, это совершенно уникальный объект, там будет проводиться не только механическая, но и ультрафиолетовая и биологическая очистка. И лишь после этого стоки будут поступать в общегородскую систему водосброса и систему водоочистки, что обеспечит их стопроцентную безопасность.

Вы хотите сказать, что если бы сегодня потребители ресурсов были готовы, их можно было бы подключить к необходимым коммуникациям?

Петр Бирюков: Да. Именно так. Но и это не все. По поручению Мэра Москвы в рамках борьбы с коронавирусом наши сотрудники занимаются переоборудованием зданий медицинских учреждений. Уже подготовили помещения для размещения девяти новых городских лабораторий для проведения анализов на коронавирусную инфекцию. В пяти больницах переоборудовали отделения для лечения заразившихся людей, еще в семи - эти работы продолжаются. Ведется перепланировка зданий, к ним подводят тепло, электричество, воду, магистрали для подачи медицинских газов.

Это где же вы столько работников дополнительно набрали?

Петр Бирюков: У нас были сформированы подразделения для ремонта в этом году 50 городских поликлиник. Но жизнь поставил наиболее неотложные задачи. Поэтому решено в 12 поликлиниках, где работы начались, а сами медики переехали в другие здания, ремонт завершить, а в остальных пока не начинать. Мы его сделаем, но позже. Перевели на новые объекты подразделения, которые прежде занимались в городе капитальным ремонтом жилья. В год мы приводим в порядок около двух тысяч жилых домов и 18 тысяч подъездов. Действует тот же принцип: в 350 домах, где работы начаты, их завершим. Согласитесь, неправильно, к примеру, девятиэтажный дом, где ведется монтаж нового лифта, оставлять даже на время с одним подъемником.

Остановили не только капремонт домов, но и плату за него. Но некоторые москвичи все равно волнуются: вдруг приостановили лишь на три месяца, а потом сразу взыщут за все? Потом ведь денег у людей тоже не сильно прибавится после такого перерыва в работе.

Петр Бирюков: Напрасные волнения. В решении Мэра четко сказано: собственники помещений освобождаются от платы за капремонт с 1 апреля по 30 июня.

Была информация, что в связи с коронавирусом в этом году дороги в столице моются не только с шампунем, как в прежние годы, но еще и обрабатываются дезинфицирующими средствами?

Петр Бирюков: Действительно, в городе началась сплошная промывка дорог, тротуаров, прилегающих территорий и общественных пространств. Используем специальный шампунь, который помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Моющее средство полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В общей сложности за один раз промываем около 190 тысяч квадратных метров. В минувшие выходные обработали еще и дезинфицирующими средствами. До этого в течение месяца специалисты Комплекса городского хозяйства занимались дератизацией - борьбой с грызунами. Сейчас завершается дезинфекция всех чердаков и подвалов в городе. В ближайшее время запланирована еще промывка с шампунем улично-дорожной сети, так же повторим и дезинфекцию.

Всех улиц города?

Петр Бирюков: Да, всех без исключения. Эта работа для коммунальщиков совершенно новая. Правила ее проведения, как и применяемые средства согласованы с управлением Роспотребнадзора по Москве. Задействованы в ней около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники. Обработка направлена на то, чтобы остановить распространение вируса, она очень важна для Москвы.

Дома, в которых живут заболевшие, тоже обрабатываете?

Петр Бирюков: Конечно, в первую очередь! Как только "скорая помощь" увозит человека с подозрением на коронавирус в больницу или врачи оставляют его на лечение дома, его адрес поступает в окружную и районную службу Роспотребнадзора. Затем предписание санитарных врачей получают наши предприятия. Специалисты выезжают на место и обрабатывают подъезды, ручки дверей, почтовые ящики, лифты. Словом, все, к чему мог прикасаться заболевший человек. Если жильцы квартиры, где он жил, согласны, то обработают и жилые помещения.

Апрель на дворе. Обычно коммунальщики в это время начинают вплотную заниматься благоустройством города. А сейчас? Программа "Мой район" тоже приостановлена?

Петр Бирюков: Работы остановлены только на дворовых территориях. Во время режима самоизоляции, когда и взрослые, и дети должны находиться дома, мы стараемся не создавать им дискомфорт. "Мой район" - программа комплексного развития города, ее нельзя останавливать. Поэтому замену и ремонт инженерных магистралей, где подобные работы необходимы, мы начали. Идут подготовительные мероприятия по замене асфальтовых покрытий. В целом в этом сезоне запланирована работа на 10 тысячах объектов.

На всех предприятиях в городе установлен жесткий контроль за здоровьем сотрудников. У нас в редакции, например, еще при входе измеряют температуру тела. Если повышенная, на работу не пустят. А кто присмотрит за здоровьем того же дворника? Но он ведь работает в жилом секторе, где рядом много людей и может оказаться опасным для них.

Петр Бирюков: Каждый дворник работает не сам по себе, а в организации, у которой есть руководитель. Его обязанность - обеспечить такой контроль, чтобы у всех сотрудников каждое утро измеряли температуру.

Измеряют?

Петр Бирюков: Да. При первых же признаках ОРВИ наших сотрудников незамедлительно направляют на самоизоляцию, по решению врача при необходимости проводится тестирование на коронавирус. Помимо этого, все коммунальщики без исключения прошли обучение по работе в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Они обеспечены средствами защиты.

У вас всегда работало какое-то количество граждан стран СНГ. Они не разбежались по домам во время введенных ограничений?

Петр Бирюков: Все работают, получают зарплату. Но вакансии у нас есть.

Какие именно? Кто из офисных сотрудников, потерявших работу, а количество таких по всем прогнозам в столице будет расти, может рассчитывать на трудоустройство в сфере городского хозяйства?

Петр Бирюков: Специалисты всегда нужны. Те же дворники, слесари, сантехники, плотники, маляры, штукатуры, монтажники, плиточники, озеленители. Для них у нас сейчас имеется порядка 11 тысяч вакансий.

И сколько же те, кто решится на такую смену работы, может заработать?

Петр Бирюков: Дворник - 35-40 тысяч рублей, слесарь-сантехник - 50 тысяч, водитель - 60 тысяч рублей.

И последний вопрос. Что лично вас поддерживает в сегодняшней ситуации, когда то и дело слышишь, как шествует пандемия во всем мире, как нарастает число заболевших в нашей стране, нашем городе?

Петр Бирюков: Уверенность, что все у нас будет хорошо. Президент, Правительство страны, Мэр города Москвы четко ориентируются в происходящем, дают рекомендации, понятные каждому управленцу. Нужно лишь следовать им. И еще - набраться спокойствия и терпения.