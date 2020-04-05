5 апреля

Поезда отменяются

До окончания карантинный мер отменяются поезда из Минска в Москву и Петербург и обратно. Одновременно прекращают курсирование и составы до Калининграда, проходящие транзитом через Белоруссию и Литву. Такое ограничение будет действовать до прекращения специальных мер по борьбе с распространением коронавируса. Билеты на отмененные поезда можно будет сдать в железнодорожных кассах без штрафных санкций, сделать это можно в любое время.

Военкоматы уходят на удаленку

Все сотрудники военных комиссариатов переходят на удаленный режим работы. В минобороны пояснили, что цель этого мероприятия - помешать распространению коронавируса. "Уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону", - добавили в военном ведомстве. При этом весенний призыв будет продолжен, в армию в этот раз должны отправиться 135 тысяч срочников.

Киево-Печерская Лавра закрыта

Прихожане и паломники пока что не смогут попасть в Киево-Печерскую лавру. Она будет закрыта до окончания карантинных мероприятий. При этом в храмах будут проходить все запланированные службы, наблюдать за ними можно с помощью онлайн-трансляций. Подать записки на поминовение или принести пожертвования можно онлайн на официальном сайте лавры.

Вирусная амнистия

Власти Шри-Ланки отпустили из тюрем страны около 3 тысяч заключенных, отбывающих наказания за нетяжкие преступления. Пойти на этот шаг руководству страны пришлось из-за опасности распространения в местах лишения свободы коронавирусной инфекции. Чтобы уйти на волю, заключенным надо было оставить залог. Кроме того, требовалось получить одобрение специального комитета. Как будут дальше отбывать свое наказание ланкийские преступники, пока неизвестно.

Внутренняя самоизоляция

Все пассажиры, прилетающие самолетами в Красноярск или Норильск рейсами из Москвы, Петербурга и других регионов России, обязаны будут пройти 14-дневную изоляцию. Местные жители должны будут сидеть дома, иногородние - в местах своего пребывания или в обсерваторе. Такое решение принял Роспотребнадзор Красноярского края. Прибывшим в регион другими видами транспорта надлежит сообщить о себе санитарным врачам по телефону и оставить контакты. А в случае появления опасных симптомов незамедлительно обратиться к медикам.

4 апреля

Карантин пройдет на яхте

Глава Филиппин Родриго Дутерте распорядился организовать на президентской яхте Ang Pangulo обсервацию для пациентов, зараженных коронавирусом. Интерьер яхты напоминает гостиницу, в ней смогут разместиться 28 пациентов и пять медиков. Обеспечивать судно всем необходимым поручено ВМС страны. На момент передачи яхты на Филиппинах было выявлено 3094 случая заражения COVID-19, скончались от этой болезни 144 человека.

Помощь прилетела в Сербию

Одиннадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России приземлился на аэродроме под Белградом. Военные поставили в Сербию оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Также в страну прибыли военные специалисты. Ранее президент Сербии Александр Вучич обратился к российским властям с просьбой о помощи в защите его страны от коронавируса.

3 апреля

Спирт нальют всем

Росалкогольрегулирование и Росспиртпром сообщили о готовности предоставить регионам страны до 30 млн литров спирта для производства антисептиков. Эти запасы уже есть в наличии, при этом 21 млн литров - это конфискованный спирт. Эксперты уверяют, что он вполне качественный, но произведен был незаконно, из-за чего был изъят из оборота. Теперь же контрафактный спирт может помочь справиться с пандемией.

Прием ведут ординаторы

Ординаторы из медицинских вузов столицы заступили на дежурства в городских поликлиниках. Врачам помогают 730 их молодых коллег, еще не успевших получить полноценные дипломы по лечебному делу и педиатрии. Они принимают пациентов в кабинетах и отправляются по вызовам на дом. Повышенная нагрузка на медучреждения связана в том числе с тем, что резко возросла доля обращений, связанных с обслуживанием на выезде. Эту часть работы как раз и доверят ординаторам, которые ко всему прочему получат бесценную практику.

Данные о заболевших

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случая коронавирусной инфекции в 14 регионах, сообщил Роспотребнадзор.Таким образом, в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 355 человек. Медики с начала года осмотрели на предмет выявления коронавируса больше 5 млн человек, под наблюдением врачей остаются 198 124 потенциальных носителей COVID-19. Лаборатории выполнили почти 700 тысяч тестов.