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У звезды фильмов о Гарри Поттере Джули Уолтерс диагностирован рак

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    06.04.2020, 16:08
Текст:   Козьма Лоханкин

У известной британской актрисы Джули Уолтерс, которую заслуженно называют национальным достоянием королевства, диагностирован рак, сообщает DigitalSpy.

По словам актрисы, в феврале отметившей 70-летний юбилей, она уже 18 месяцев борется с раком кишечника, но не хотела говорить об этом публично до тех пор, пока сама не пришла в себя от такой тяжёлой новости.

Более того - Уолтерс не решалась сказать об этом даже самым близким, не желая их расстраивать. В частности, своей дочери Майси она сначала говорила, что дело в аппендиците. И та, вероятно, догадываясь, что всё куда серьёзнее, тактично делала вид, что верила.

По признанию Джули, ей всё ещё не по себе. Хотя сейчас, слава богу, на самочувствие не жалуется.

Актриса призвала всех заботиться о своём здоровье и, обнаружив какие-либо тревожные симптомы, немедленно обращаться к врачу.

Джули Уолтерс - командор Ордена Британской империи, семикратная лауреатка BAFTA, двукратная номинантка "Оскара", обладательница "Золотого глобуса", "Серебряного Святого Георгия" ММКФ и других наград.

Известна ролью многодетной матери Молли Уизли из серии фильмов о Гарри Поттере, а также участием в дилогиях Мамма Mia! и "Приключения Паддингтона", в фильмах "Мэри Поппинс возвращается", "Воспитание Риты", "Билли Эллиот", "Джейн Остин", в сериале "Пустая корона" и других.

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