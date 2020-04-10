В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Еще двенадцать человек скончались от пневмонии в Москве. Взятые анализы подтвердили наличие коронавируса в крови.

Медики уточнили, что трое жертв COVID-19 - моложе 45 лет. У двоих были серьезные проблемы со здоровьем. "Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Это острая сердечная недостаточность, хронический бронхит, гипертония, атеросклероз, порок сердца", - рассказали в оперативном штабе, отслеживающем ситуацию с коронавирусом в России.

Одна 33-летняя женщина, также скончавшаяся от осложнений, вызванных COVID-19, вообще не обращалась за помощью в медицинские учреждения. Среди умерших есть и пациент в возрасте 87 лет.

За минувшие сутки из больниц выписали 118 россиян, которые смогли победить коронавирус. "Проведено более миллиона тестов на COVID-19. В день проверяем 90 тысяч человек", - написал в Facebook заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Согласно последним данным, 8 апреля в России коронавирус был обнаружен у 1459 человек в 50 регионах. Таким образом, общее число инфицированных составило 10 131 (+ 16,8 процента).