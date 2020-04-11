Кенигсберг штурмовал: кому положена медаль за взятие города

Семьдесят пять лет назад, 10 апреля 1945-го, над башней Дона в городе-крепости Кенигсберсг подняли красный флаг. Неприступная цитадель на Восточном фронте, как все еще надеялись в ставке вермахта в Берлине, была взята советскими войсками в результате четырехдневного массированного штурма.

Комендант крепости генерал Отто Ляш, подписавший акт о капитуляции и отдавший приказ подчиненным войскам прекратить бессмысленное сопротивление, был лишен Гитлером всех званий и наград и заочно приговорен к расстрелу - вместе со всей семьей.

В апреле 45-го этих подробностей не знали в частях и соединениях 3-го Белорусского фронта и приданной в помощь ему так называемой Земландской группы войск, собранной из расформированного накануне 1-го Прибалтийского фронта. В те дни публиковали в газетах и зачитывали перед строем приказ Верховного главнокомандующего №333 "О завершении разгрома кенигсбергской группы немецких войск и овладении крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кенигсберг".

В приказе сообщалось, что ровно в полночь с 9 на 10 апреля "Москва от имени Родины салютовала доблестным войскам 3-го Белорусского фронта" 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. И как было принято тогда, назывались поименно командиры и военачальники, чьи войска и подчиненные части отличились в боях за овладение Кенигсбергом. От имени Верховного главнокомандующего им всем объявлялась благодарность.

В результате этого приказа и последующих представлений 98 соединений получили наименование "Кенигсбергских", 156 полков, дивизий, корпусов отмечены орденами. К наградам представили несколько тысяч отличившихся бойцов и командиров, многих - посмертно, а 235 участников штурма удостоились звания Герой Советского Союза.

Два месяца спустя и ровно через месяц после Победы, 9 июня 1945 года, выйдет указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали "За взятие Кенигсберга".

Тем же указом учреждены еще три: "За взятие Будапешта", "За взятие Вены" и "За взятие Берлина". Наградить предписывалось "всех непосредственных участников героического штурма и взятия Будапешта, Кенигсберга, Вены и Берлина, а также организаторов и руководителей боевых операций при взятии этих городов".

В "Положении…" об этих медалях сказано, что ими "награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД". А вручение наград "производится от имени Президиума Верховного Совета СССР на основании документов, удостоверяющих фактическое участие в штурме и взятии указанных городов, выдаваемых командирами частей и начальниками военно-лечебных заведений".

Там же - важное уточнение о порядке вручения: "Лицам, находящимся в войсковых частях Красной Армии и Военно-Морского Флота, - командирами войсковых частей, а лицам, выбывшим из состава армии и флота, - областными, городскими и районными военными комиссарами по месту жительства награжденных". Других уточнений или ограничений на этот счет в Указе Президиума Верховного Совета от 9 июня 1945 года и утвержденном тогда же "Положении…" о медалях за взятие городов не содержится.

По данным на 1987 год медалью "За взятие Кенигсберга" значились награжденными около 760 тысяч участников войны. Алфавитный список, но далеко не полный, доступен здесь.

Сколько медалей или удостоверений к ним вручено на сегодняшний день, сказать точно не берется никто. В отделе наград Главного управления кадров Минобороны России объясняют это тем, что по медалям за взятие и освобождение городов не велся персональный учет, а сами такие медали не имели порядковых номеров.

Однако это не лишает каждого из нас права и возможности самостоятельно выяснить, кто из близких фронтовиков был или мог быть награжден медалью "За взятие Кенигсберга" и разобраться, по какой причине награждение не случилось или медаль не была вручена.

Если вы знаете наверняка или допускаете, что интересующий вас человек принимал (-а) участие в зимних боях 1945 года в Восточной Пруссии, необходимо выяснить (уточнить), в какой именно воинской части (дивизии, бригаде, полку и т.п.) состояли он или она с 23 января по 10 апреля 1945 года. В периодизации Великой Отечественной войны именно эти даты обозначают активную фазу боев за овладение Кенигсбергом. И на них рекомендовано ориентироваться архивам и военным комиссариатам при ответах на поступающие запросы.

Узнать номер воинской части можно по военному билету, военно-учетной карточке, наградным документам, справкам о ранении, извещению о гибели, адресу полевой почты, если подобные документы сохранились в семейном архиве и/или военкомате по месту жительства или призыва. Второй доступный сегодня источник информации - оцифрованные архивные документы о награжденных, раненых, погибших, умерших от ран, пропавших без вести, оказавшихся в плену. Они переведены в электронный вид и открыты для самостоятельного поиска на ресурсах "Подвиг народа", "Память народа", ОБД "Мемориал". Установили часть? Теперь самое интересное. Покажем на примере стрелковых частей и соединений, которые принимали участие в боях за Кенигсберг и подлежат награждению. Вот их полный перечень. Сокращение "гв." означает, что соединение или часть - гвардейские.

Управления стрелковых корпусов - 3 гв., 5 гв., 8 гв., 11 гв., 13.гв., 16 гв., 20, 29, 35, 36, 36 гв., 40, 41, 42, 44, 45, 53, 54, 60, 65, 69, 70, 71, 72, 81, 90, 94, 58, 103, 108, 113, 116, 121, 124, 128.

Стрелковые дивизии - 1 гв., 2 гв., 2, 3 гв.,5 гв., 5, 11 гв, 16 гв., 17 гв., 17, 18 гв, 19 гв., 20, 24 гв., 26 гв., 26, 31 гв., 32 гв. 42, 46, 48 гв., 50 гв., 51, 54 гв., 54, 55 гв., 61, 62, 63, 70, 73, 83 гв., 84 гв., 86, 87 гв., 88, 90, 91 гв., 96 гв., 96, 97, 102, 110, 115, 120 гв., 124, 126, 130, 129, 137, 139, 142, 144, 152, 153, 154, 157, 159, 169, 170, 173, 174, 176, 182, 184, 191, 192, 194, 199, 205, 215, 216, 217, 220, 221, 235, 238, 250, 251, 262, 263, 269, 277, 281, 283, 290, 307, 319, 321, 324, 325, 326, 331, 334, 338, 343, 348, 352, 371, 372, 380, 381, 385, 395, 33 гв, 358, 213.

Укрепленные районы - 91, 152, 153, 161.

Отдельные парашютно-десантные батальоны - 391, 422.

Мото-разведывательные роты - 1, 6, 7.

Фронтовые запасные стрелковые полки - 202, 205, 206, 208.

Армейские запасные стрелковые полки - 9, 18, 58, 145, 152, 185, 186, 197, 199, 203, 212, 231, 146.

Отдельные штрафные батальоны - 10, 16, 29, 38.

Штурмовой стрелковый батальон - 29.

Отдельный полк резерва офицерского состава - 12.

Если здесь упомянута часть, в списках которой состоял интересующий вас человек, значит он мог быть или был награжден. И вам для подтверждения следует обратиться с соответствующим запросом в Центральный архив Минобороны РФ (142100, Московская обл., Подольск, ул. Кирова, д. 74).

Если ваш близкий воевал в артиллерии или в танковых войсках, обеспечивал операцию с воздуха или с моря, искать подтверждение придется в перечне артиллерийских, танковых, авиационных частей и частей ВМФ. В таких случаях придется искать подтверждения в Главном управлении кадров Минобороны (119160, г. Москва, Министерство обороны РФ, начальнику ГУК МО).

Напомним: по действующим сейчас правилам, затерявшаяся с войны награда вместе с удостоверением к ней может быть вручена только живому фронтовику. Если он или она награждены посмертно, погибли после даты награждения или умерли уже после войны, их законным наследникам первой очереди - супруге (супругу), брату, сестре, сыну, дочери или одному из внуков (и только им) - может быть передано на хранение удостоверение к ордену или медали. К каждому такому запросу должны быть приложены документы, подтверждающие прямое родство.