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В приквеле "Гарри Поттера" появятся юный Волан-де-Морт и Хагрид

Новости
    14.04.2020, 12:28
Текст:   Олег Усков

Пара мощных новостей о третьей части "Фантастических тварей", еще до пандемии нового коронавируса ушедшей в глубокую отладку, а сейчас замороженной.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: работа над третьим (из пяти обещанных) приквелом-спин-оффом "Гарри Поттера" сначала затянулась из-за того, что студия WB оказалась недовольна сборами второго.

Да и критики оказались не в восторге. И было принято решение тщательно отшлифовать сценарий. Ведь от успеха ленты зависит, будет ли дана отмашка четвертой и пятой частям.

Судя по всему, авторы действительно настроены решительно, потому что, передает со ссылкой на источник Independent, нас ждут появления лесничего Рубеуса Хагрида, которого, вероятно, опять сыграет Робби Колтрейн, и Тома Марволо Реддла, то есть будущего лорда Волан-де-Морта.

Отмечается, что такой ход явно может привлечь зрителей в кинотеатры. Даже тех, кто не смотрел первые два фильма.

Предварительно, премьера третьей картины, пока не имеющей подзаголовка, состоится в ноябре следующего года. Режиссер прежний - Дэвид Йетс. Сценарием занимаются сама Роулинг и номинант "Оскара" и "Золотого глобуса" Стив Кловз, сценарист оригинального "Поттера" и предыдущих "Тварей".

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