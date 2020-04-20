МВД фиксирует рост мошенничеств с использованием социальной инженерии

Хакеры все чаще уводят деньги с электронных счетов, используя методы социальной инженерии, заражение смартфона или компьютера вредоносными программами. Как сообщил ТАСС, рост таких мошенничеств МВД России фиксирует каждый год.

Занесенные мошенниками вирусы тайно собирают информацию о подключенных услугах дистанционного банковского обслуживания и по команде преступника списывают деньги.

Эксперты МВД сообщили, что одним из способов занести такой вирус на мобильный телефон - направление пустых СМС или MMC-сообщений на телефоны, имеющихся в контактах устройства. Когда адресат открывает такое сообщения, и происходит заражение телефона вирусом.

Эти вирусы могут быть троянскими программами. Они не размножаются и не рассылаются самостоятельно. Но зато обеспечивают злоумышленнику доступ к чужому устройству и возможность управления им. Причем - незаметно.

Что делать, если с вашего счета исчезли деньги? В МВД рекомендуют, если деньги похищены, принудительно отключить телефон и не пытаться самостоятельно искать и удалять вирусы, не отправлять сотовый телефон в сервисные службы для восстановления работоспособности. Надо незамедлительно обратиться в свой банк по телефону горячей линии и попросить о блокировке операции с расчетным счетом и отзывом несанкционированного перевода. А затем предоставить в свой банк письменное заявление об отзыве платежа, возврате средств и блокировке доступа к системе "Мобильный банк".

Кроме того, необходимо в течение одного дня заявить в полицию о факте хищения денег, где необходимо предоставить документальное подтверждение этому.

Еще мошенники применяют способ незаконного увода денег с применением зеркального сайта банка. Это возможно, если клиент пользуется "Личным кабинетом" на сайте банка. Хакеры создают сайт, адрес которого и внешнее оформление страницы трудноотличимы от настоящего, официального сайта.

Понять, что зашел на зеркальный сайт, клиент сможет, увидев, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта. Однако на телефон не поступает СМС-сообщения от банка о входе в "Личный кабинет", если такая форма оповещения предусмотрена. В этом случае также надо незамедлительно обратиться в банк по телефону горячей линии и заблокировать счет.