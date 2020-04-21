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Вышел трейлер нового сериала от авторов "Американской истории ужасов"

Новости
    21.04.2020, 11:20
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/NetflixANZ Фото: twitter.com/NetflixANZ
Фото: twitter.com/NetflixANZ

На официальном YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер сериала "Голливуд" (Hollywood). Крайне яркий, раскованный и, разумеется, поднимающий главные темы - позорное притеснение цветных и сторонников однополых половых взаимоотношений.

Фото: youtube.com/ IGN
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Шоу расскажет о послевоенном Голливуде, соответственно, со всеми его интригами и кознями, скрывающимися за золотым фасадом. На фоне чего несколько начинающих актеров и кинематографистов под лозунгом "Мы творим историю" пробиваются к славе. Зачастую ничем не брезгуя. И прорываясь через те самые расовые и гендерные стереотипы, которым не место в светлом будущем. Хотя все это безобразие - как отмечает комментарий к ролику - "продолжается и по сей день".

Шоураннер - Райан Мёрфи ("Американская история ужасов", "Американская история преступлений", "Политик", "Хор", так далее). Помогает ему Иэн Бреннан ("Хор", "Политик").

В ролях: Даррен Крисс ("Хор"), Патти ЛюПон ("Симпсоны", "Конь БоДжек"), Джим "Шелдон" Парсонс, Джереми Поуп ("Рейнджер"), Самара Уивинг ("Три билборда", "Пушки акимбо"), Никола Бертрам ("Сфера"), Керри Кнуппе ("Трудно быть богом").

Релиз - 1 мая.

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