Почему труд людей все еще дешевле машин

Производства останавливаются из-за пандемии. Казалось бы, парадокс: болеют люди, а встают машины. Но это неизбежно - заменить людей роботами и робототехническим комплексами пока что не получится. Не хватает главного - единой цифровой стандартизированной среды, в которой полностью автоматическое производство может работать практически без вмешательства человека, считает руководитель департамента компьютерной инженерии НИУ ВШЭ Владимир Старых.

По его мнению, для успешного применения робототехнических комплексов нужна своеобразная матрица, покрывающая всю производственную цепочку. По вертикали в ней идут исполнительные команды, по горизонтали - поступающее сырье и материалы, производимые с ними процессы и на выходе готовая продукция. "Нет единого стандарта, который связывал бы основное производство со всеми смежниками и партнерами, из-за этого широко внедрять робототехнические технологии не удается. Только фрагментарно, в отдельных случаях", - объясняет Старых.

Цена робототехники значительно превосходит стоимость человеческого труда, а внедрение требует времени, рассказали в Минпромторге. Из-за этого целесообразность ее применения надо рассматривать для каждого конкретного случая отдельно. Да и работать машины без помощи человека все равно не будут. "Необходимо учитывать, что динамика занятости работников в роботизированных отраслях промышленности в странах-лидерах по плотности роботизации показывает, что при увеличении количества роботов происходит и параллельное увеличение количества рабочих мест", - добавили в ведомстве.

"Робототехника становится эффективной, когда это не точечные применения для отдельных производственных процессов, а целый комплексный процесс, - отметил Старых. - Должна происходить интеграция промышленных и информационных технологий и систем без участия человека. Тогда это будет работать и будет экономически оправданно. Пока же мы говорим только об отдельных элементах".

Крупные иностранные поставщики робототехники и решений на ее основе для производств начинают приходить на рынок, только когда там продается больше тысячи комплексов в год. Россия эту отметку перешагнула только в 2018 году.

Больше всего робототехника в России используется в автопроме (около 40%) и машиностроении. Основная область применения - резка и сварка металлов. Дальше идут логистические роботы для обслуживания складов, роботы в пищевой промышленности и фармацевтике. "Робот может очень быстро с предельной четкостью выполнить сварку, сам он закреплен неподвижно, подъехала деталь, у него есть четкий алгоритм: на какую точку под каким углом и какое время надо воздействовать, - пояснил Старых. - Человек так быстро и точно никогда работать не сможет. Но роботу нужна идеально стандартная деталь. Если в ней есть какой-то изъян, он просто встанет. Невозможность добиться от поставщиков абсолютной унификации компонентов сильно ограничивает использование роботов на практике".

Тем не менее успешные примеры отечественного производства роботов есть. Так, новосибирская компания Grinik Robotics разработала автоматизированную линию по производству медицинских масок, одного из самых востребованных в эти дни товаров. "Получилась уникальная история: производственный комплекс стоит девять миллионов рублей. Делает он 140 тысяч масок в сутки. То есть при цене изделия в 20 с небольшим рублей за день он дает оборот в три миллиона. Соответственно, окупится такое вложение самое большое за несколько недель. Но такой фантастической арифметики в робототехнике я больше не встречал", - рассказал руководитель компании Михаил Григорьев. По его словам, чаще общение с потенциальными заказчиками происходит иначе. Узнав, что цена технического решения начинается от полутора миллионов рублей, начальники производств тут же их в уме делят на зарплату мигранта и разводят руками. Мол, за 200 тысяч я б у тебя купил, но за такие деньги проще людей нанять.

При этом успешное применение робототехники в промышленности, согласно экспертной оценке, позволяет увеличить эффективность выполнения реализуемой операции на производстве не менее чем на 40%, подсчитали в Минпромторге. При этом уровень экономической эффективности от применения робототехники в промышленности сильно зависит от структуры производственных процессов предприятия, а также социальных и культурных аспектов работы предприятия. То есть взаимодействия между основным и вспомогательными производствами, с которыми пока самая большая сложность.