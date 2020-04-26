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26.04.2020 16:00
Рубрика: Digital

Почему труд людей все еще дешевле машин

Текст: Алексей Дуэль
Производства останавливаются из-за пандемии. Казалось бы, парадокс: болеют люди, а встают машины. Но это неизбежно - заменить людей роботами и робототехническим комплексами пока что не получится. Не хватает главного - единой цифровой стандартизированной среды, в которой полностью автоматическое производство может работать практически без вмешательства человека, считает руководитель департамента компьютерной инженерии НИУ ВШЭ Владимир Старых.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его мнению, для успешного применения робототехнических комплексов нужна своеобразная матрица, покрывающая всю производственную цепочку. По вертикали в ней идут исполнительные команды, по горизонтали - поступающее сырье и материалы, производимые с ними процессы и на выходе готовая продукция. "Нет единого стандарта, который связывал бы основное производство со всеми смежниками и партнерами, из-за этого широко внедрять робототехнические технологии не удается. Только фрагментарно, в отдельных случаях", - объясняет Старых.

Фото: istock
Когда людей заменят машины и к чему это приведет

Цена робототехники значительно превосходит стоимость человеческого труда, а внедрение требует времени, рассказали в Минпромторге. Из-за этого целесообразность ее применения надо рассматривать для каждого конкретного случая отдельно. Да и работать машины без помощи человека все равно не будут. "Необходимо учитывать, что динамика занятости работников в роботизированных отраслях промышленности в странах-лидерах по плотности роботизации показывает, что при увеличении количества роботов происходит и параллельное увеличение количества рабочих мест", - добавили в ведомстве.

"Робототехника становится эффективной, когда это не точечные применения для отдельных производственных процессов, а целый комплексный процесс, - отметил Старых. - Должна происходить интеграция промышленных и информационных технологий и систем без участия человека. Тогда это будет работать и будет экономически оправданно. Пока же мы говорим только об отдельных элементах".

Крупные иностранные поставщики робототехники и решений на ее основе для производств начинают приходить на рынок, только когда там продается больше тысячи комплексов в год. Россия эту отметку перешагнула только в 2018 году.

Больше всего робототехника в России используется в автопроме (около 40%) и машиностроении. Основная область применения - резка и сварка металлов. Дальше идут логистические роботы для обслуживания складов, роботы в пищевой промышленности и фармацевтике. "Робот может очень быстро с предельной четкостью выполнить сварку, сам он закреплен неподвижно, подъехала деталь, у него есть четкий алгоритм: на какую точку под каким углом и какое время надо воздействовать, - пояснил Старых. - Человек так быстро и точно никогда работать не сможет. Но роботу нужна идеально стандартная деталь. Если в ней есть какой-то изъян, он просто встанет. Невозможность добиться от поставщиков абсолютной унификации компонентов сильно ограничивает использование роботов на практике".

Фото: Promobot/ youtube.com
Как к борьбе с коронавирусом подключаются роботы

Тем не менее успешные примеры отечественного производства роботов есть. Так, новосибирская компания Grinik Robotics разработала автоматизированную линию по производству медицинских масок, одного из самых востребованных в эти дни товаров. "Получилась уникальная история: производственный комплекс стоит девять миллионов рублей. Делает он 140 тысяч масок в сутки. То есть при цене изделия в 20 с небольшим рублей за день он дает оборот в три миллиона. Соответственно, окупится такое вложение самое большое за несколько недель. Но такой фантастической арифметики в робототехнике я больше не встречал", - рассказал руководитель компании Михаил Григорьев. По его словам, чаще общение с потенциальными заказчиками происходит иначе. Узнав, что цена технического решения начинается от полутора миллионов рублей, начальники производств тут же их в уме делят на зарплату мигранта и разводят руками. Мол, за 200 тысяч я б у тебя купил, но за такие деньги проще людей нанять.

При этом успешное применение робототехники в промышленности, согласно экспертной оценке, позволяет увеличить эффективность выполнения реализуемой операции на производстве не менее чем на 40%, подсчитали в Минпромторге. При этом уровень экономической эффективности от применения робототехники в промышленности сильно зависит от структуры производственных процессов предприятия, а также социальных и культурных аспектов работы предприятия. То есть взаимодействия между основным и вспомогательными производствами, с которыми пока самая большая сложность.

Digital Технологии Экономика Отрасли Промышленность Роботы: настоящее и будущее

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