В Республике Сербской появились билборды "Спасибо, русские братья"

В Республике Сербской (РC) появились билборды с плакатами, на которых изображен самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, специалисты РХБ защиты министерства обороны РФ, а также написано: "Спасибо, русские братья". Таким образом сербы в очередной раз выразили благодарность Российской Федерации за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что 9 апреля 2020 года по поручению Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу были даны указания об оперативной доставке в Республику Сербскую помощи в борьбе с распространением COVID-19. Уже на следующий день 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники были переброшены в Боснию и Герцеговину самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

23 апреля сводный отряд специалистов РХБ защиты завершил операцию по оказанию помощи РС.

"Российские военные специалисты провели в Республике Сербской комплекс дезинфекционных мероприятий на 28 объектах в 11 населенных пунктах, среди которых Баня-Лука, Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Восточное Сараево, Фоча, Требине, Градишка и Невисине, - подчеркивают в Минобороны РФ. - В том числе обработано около 50 зданий и сооружений общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Российские медики дали рекомендации и оказывали помощь в лечении пациентов в более чем 20 медицинских центрах".

Президент РС Желька Цвиянович отметила тот факт, что военнослужащие из РФ успешно справились со всеми поставленными перед ними задачами, и вручила командиру сводного отряда полковнику Максиму Сологубову медаль за заслуги перед народом Республики Сербской, а другим членам команды - почетные "Эмблемы Республики Сербской".

В свою очередь сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 24 апреля направил благодарственные письма президенту России Владимиру Путину, министрам обороны и иностранных дел РФ Сергею Шойгу и Сергею Лаврову, начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, подчеркнув в них особую значимость помощи, предоставленной Республике Сербской со стороны Российской Федерации в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.