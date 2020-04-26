Новости

В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом 21:42
Во Франции от коронавируса умерли более 22 тысяч человек 21:32
В Минобороны подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом 21:30
Кабмин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам 21:11
Магнус Карлсен потерпел первое поражение на онлайн-турнире 21:07
Кабмин продлил время действия сертификатов на жилье молодым семьям 20:59
На Кубани умер врач-рентгенолог с диагнозом COVID-19 20:33
В Республике Сербской появились билборды "Спасибо, русские братья" 20:22
Турниры ATP и WTA будут приостановлены до 3 августа 20:07
В Китае воров за кражу уличного люка могут приговорить к смертной казни 20:05
На Украине вновь заявили о полной ликвидации пожара вокруг ЧАЭС 19:54
Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса 19:52
В Италии зафиксировано рекордно низкое число умерших от коронавируса 19:31
В Петербурге 50 работников Мариинской больницы заболели COVID-19 18:53
Экс-мэр Пятигорска арестован за превышение полномочий 18:37
Эпидемиолог описал два сценария развития коронавируса в России 18:35
В Кронштадте разобрали стену в квартире ради спасения котенка 18:31
Вучич: Независимое государство Хорватия осуществляло геноцид сербов 18:20
В Сочи приземлился рейс с Бали с 83 пассажирами 18:15
Инфекционист Юрий Лобзин посоветовал продлить самоизоляцию до 12 мая 18:12
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи 18:06
На Дону общежитие вуза закрыли на карантин из-за COVID-19 у студента 17:55
В Тверской области умер первый пациент с COVID-19 17:53
Весь экипаж авианосца Nimitz проверят на коронавирус 17:44
В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 20:22
Рубрика: В мире

В Республике Сербской появились билборды "Спасибо, русские братья"

Текст: Александр Борисов (Восточное Сараево, Республика Сербская)
Фото: Александр Борисов/ РГ Фото: Александр Борисов/ РГ
Фото: Александр Борисов/ РГ

В Республике Сербской (РC) появились билборды с плакатами, на которых изображен самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, специалисты РХБ защиты министерства обороны РФ, а также написано: "Спасибо, русские братья". Таким образом сербы в очередной раз выразили благодарность Российской Федерации за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Вучич: Сербия никогда не забудет российскую помощь в борьбе с COVID-19

Напомним, что 9 апреля 2020 года по поручению Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу были даны указания об оперативной доставке в Республику Сербскую помощи в борьбе с распространением COVID-19. Уже на следующий день 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники были переброшены в Боснию и Герцеговину самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

23 апреля сводный отряд специалистов РХБ защиты завершил операцию по оказанию помощи РС.

"Российские военные специалисты провели в Республике Сербской комплекс дезинфекционных мероприятий на 28 объектах в 11 населенных пунктах, среди которых Баня-Лука, Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Восточное Сараево, Фоча, Требине, Градишка и Невисине, - подчеркивают в Минобороны РФ. - В том числе обработано около 50 зданий и сооружений общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Российские медики дали рекомендации и оказывали помощь в лечении пациентов в более чем 20 медицинских центрах".

Фото: youtube.com/ Руски Дом у Београду
Видео: Милош Бикович поблагодарил Россию за помощь Сербии

Президент РС Желька Цвиянович отметила тот факт, что военнослужащие из РФ успешно справились со всеми поставленными перед ними задачами, и вручила командиру сводного отряда полковнику Максиму Сологубову медаль за заслуги перед народом Республики Сербской, а другим членам команды - почетные "Эмблемы Республики Сербской".

В свою очередь сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 24 апреля направил благодарственные письма президенту России Владимиру Путину, министрам обороны и иностранных дел РФ Сергею Шойгу и Сергею Лаврову, начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, подчеркнув в них особую значимость помощи, предоставленной Республике Сербской со стороны Российской Федерации в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

В мире Европа Босния и Герцеговина Правительство Минобороны Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом
В Минобороны подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников