Кому полагаются медали за освобождение и взятие городов Европы

Через месяц после Победы, 9 июня 1945 года, президиум Верховного Совета СССР учредил в один день семь новых медалей для участников войны: три - за освобождение европейских городов и четыре - за взятие. Городов, как и медалей, семь: Варшава, Белград, Прага, Будапешт, Кенигсберг, Вена, Берлин.

Тогда же, в 45-м, Михаил Исаковский напишет поэтическую быль "Враги сожгли родную хату" со щемящей фразой в конце: "А на груди его светилась / Медаль за город Будапешт". Эти два исторических факта слились и сформировали в памяти послевоенного поколения образ победы "со слезами на глазах".

Простые рифмы Исаковского положил на музыку композитор Матвей Блантер. Но песню в народ не пустили: от поэтов и музыкантов требовали слов и аккордов не горестных, а духоподъемных. От народа-победителя - самозабвенного, как и в годы войны, труда на колхозных полях, фермах, в заводских цехах и на стройке, которой была в те годы вся страна, от Бреста до Находки.

9 мая и 3 сентября отпраздновали еще раз только в 46-м, потом эти выходные снова стали рабочими. А осенью 47-го отменили и выплаты, что полагались фронтовикам за боевые ордена и медали. Объясняли тогда и оправдывают сегодня те шаги словами разными, но суть одна: страна переходила на мирные рельсы.

И только спустя 15 лет песню Блантера на стихи Исаковского решится исполнить на большом концерте Марк Бернес. В какой-то момент, по словам ветеранов, ее поддержал герой Сталинграда маршал Чуйков, и солдатская исповедь - "вино с печалью пополам" - прозвучала с телеэкрана в "Голубом огоньке".

А уж потом, из собственного детства помню, ни один концерт в деревенском клубе или районном ДК к 9 мая и 23 февраля без этой песни завершиться не мог. Даже если не включили в программу, из зала на бис непременно требовали: "Враги сожгли родную хату". Или по-другому: "Прасковью!" А на словах "медаль за город Будапешт" - всегда овация и слезы…

Белград - освободили, Вену - взяли

Обе части венгерской столицы - Буда и Пешт - были взяты в середине февраля 45-го. Гарнизон города-крепости Кенигсберг капитулировал после четырехдневного штурма 6 апреля. Неделю спустя была взята Вена. Днем взятия Берлина принято считать 2 мая.

Бои за освобождение Праги велись до 11 мая включительно. Белград и Варшаву очистили от фашистов значительно раньше: столица Югославии была освобождена 20 октября 1944-го, польская столица - 17 января 45-го. Эти государства не воевали против нас на стороне Гитлера, что нашло отражение и в названии соответствующих медалей. Они учреждены как награда за освобождение Белграда, Варшавы, Праги.

Указом Президиума Верховного Совета СССР о медалях за взятие городов предписывалось наградить "всех непосредственных участников героического штурма и взятия Будапешта, Кенигсберга, Вены и Берлина, а также организаторов и руководителей боевых операций при взятии этих городов". Такая же формулировка и в указе по медалям за освобождение Белграда, Варшавы и Праги.

В "Положении…" об этих медалях сказано, что ими "награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД". А вручение наград "производится от имени Президиума Верховного Совета СССР на основании документов, удостоверяющих фактическое участие в штурме и взятии указанных городов, выдаваемых командирами частей и начальниками военно-лечебных заведений".

Там же - важное уточнение о порядке вручения: "Лицам, находящимся в войсковых частях Красной Армии и Военно-Морского Флота, - командирами войсковых частей, а лицам, выбывшим из состава армии и флота, - областными, городскими и районными военными комиссарами по месту жительства награжденных". Других уточнений или ограничений в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года и утвержденном тогда же "Положении…" о медалях за взятие и освобождение городов не содержится.

Герои и статистика

По состоянию на конец 80-х - начало 90-х имелись сведения примерно о 3670 тысячах награжденных медалями за освобождение и взятие городов. Сколько таких наград или удостоверений к ним вручено на этот день, сказать точно не берется никто. В наградном отделе Главного управления кадров Минобороны России объясняют это тем, что по медалям за взятие и освобождение городов не велся персональный учет, а сами такие медали не имели порядковых номеров. Основанием для награждения служили общие приказы по дивизии, бригаде, полку, отдельному батальону или другой обособленной воинской части. В результате сотни тысяч заслуженных наград остались неврученными.

Однако это не лишает каждого из нас права и возможности самостоятельно выяснить, кто из близких фронтовиков был или мог быть награжден такой медалью и разобраться, по какой причине награждение не случилось или медаль не была вручена.

Покажем, как это можно сделать, на примере медали "За взятие Кенигсберга".

Если вы знаете наверняка или допускаете, что интересующий вас человек принимал (-а) участие в зимних боях 1945 года в Восточной Пруссии, необходимо выяснить (уточнить), в какой именно воинской части (дивизии, бригаде, полку и т.п.) состояли он или она с 23 января по 10 апреля 1945 года. В периодизации Великой Отечественной войны именно эти даты обозначают активную фазу боев за овладение Кенигсбергом. И на них рекомендовано ориентироваться архивам и военным комиссариатам при ответах на поступающие запросы.

Узнать номер воинской части можно по военному билету, учетно-послужной карточке, наградным документам, справкам о ранении, извещению о гибели, адресу полевой почты, если подобные документы сохранились в семейном архиве и/или военкомате по месту жительства или призыва.

Второй источник информации - архивные документы о награжденных, погибших, умерших от ран, пропавших без вести, оказавшихся в плену. Они переведены в электронный вид и открыты для самостоятельного поиска на ресурсах "Подвиг народа", "Память народа", ОБД "Мемориал".

Рассекречено

Штурмовали Кенигсберг? Тем, кто выжил, полагается медаль

Вот перечень СТРЕЛКОВЫХ частей и соединений, которые принимали участие в боях за Кенигсберг и подлежат награждению. Сокращение "гв." означает, что соединение или часть гвардейские.

Управления стрелковых корпусов - 3 гв., 5 гв., 8 гв., 11 гв., 13 гв., 16 гв., 20, 29, 35, 36, 36 гв., 40, 41, 42, 44, 45, 53, 54, 60, 65, 69, 70, 71, 72, 81, 90, 94, 58, 103, 108, 113, 116, 121, 124, 128.

Стрелковые дивизии - 1 гв., 2 гв., 2, 3 гв., 5 гв., 5, 11 гв, 16 гв., 17 гв., 17, 18 гв., 19 гв., 20, 24 гв., 26 гв., 26, 31 гв., 32 гв. 42, 46, 48 гв., 50 гв., 51, 54 гв., 54, 55 гв., 61, 62, 63, 70, 73, 83 гв., 84 гв., 86, 87 гв., 88, 90, 91 гв., 96 гв., 96, 97, 102, 110, 115, 120 гв., 124, 126, 130, 129, 137, 139, 142, 144, 152, 153, 154, 157, 159, 169, 170, 173, 174, 176, 182, 184, 191, 192, 194, 199, 205, 215, 216, 217, 220, 221, 235, 238, 250, 251, 262, 263, 269, 277, 281, 283, 290, 307, 319, 321, 324, 325, 326, 331, 334, 338, 343, 348, 352, 371, 372, 380, 381, 385, 395, 33 гв., 358, 213.

Укрепленные районы - 91, 152, 153, 161.

Отдельные парашютно-десантные батальоны - 391, 422.

Моторазведывательные роты - 1, 6, 7.

Фронтовые запасные стрелковые полки - 202, 205, 206, 208.

Армейские запасные стрелковые полки - 9, 18, 58, 145, 152, 185, 186, 197, 199, 203, 212, 231, 146.

Отдельные штрафные батальоны - 10, 16, 29, 38.

Штурмовой стрелковый батальон - 29.

Отдельный полк резерва офицерского состава - 12.

Если здесь упомянута часть, в списках которой состоял интересующий вас человек, значит, он мог быть или был награжден. Если ваш близкий воевал в артиллерии или в танковых войсках, обеспечивал операцию с воздуха или с моря, искать подтверждение придется в перечне артиллерийских, танковых, авиационных частей и частей ВМФ. Адрес для запросов: 119160, г. Москва, Министерство обороны РФ, начальнику Главного управления кадров.