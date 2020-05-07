Новости

Студия Marvel запустила в производство проект о Призрачном гонщике 19:05
85-летняя Брижит Бардо предстанет перед судом за расизм 18:34
Звезда музыки госпел Трой Снид умер от коронавируса в 52 года 17:13
Скала и Эмили Блант сыграют супругов-супергероев 16:31
Умерла тренер Шэрон Стоун и Сэмюэла Джексона Мари Уинзор 16:04

Дети назвали лучший фильм и сериал 2019 года

Новости
    07.05.2020, 17:45
Текст:   Богдан Бобров

Детский телеканал Nickelodeon назвал лауреатов ежегодной премии Kids' Choice Awards, которая из-за эпидемиологической обстановки прошла полностью онлайн.

Церемония вручения премии проводится с 1988 года. Победителей определяют по результатам голосования юных зрителей.

Награда за "Лучший фильм 2019 года" отошла блокбастеру "Мстители: Финал", а участвовавшего в нем Человека-паука Тома Холланда назвали "Лучшим супергероем".

Дуэйн Джонсон стал "Лучшим актером", а Дав Кэмерон - "Лучшей актрисой".

Звание "Лучшего мультфильма" получил сиквел "Холодного сердца".

Сериал "Очень странные дела" отличился сразу в двух номинациях: "Лучшее семейное шоу" и "Лучшая телевизионная актриса" - Милли Бобби Браун.

Новости

Появились новые фото со съемок продолжения "Аватара" 15:49
30-летняя певица Кэди Гроувз найдена мертвой в своем доме 15:21
Умерла исполнительница суперхита My Boy Lollipop Милли Смолл 15:06
Вышел мини-спецэпизод "Доктора Кто" 14:58
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Появилось фото с "малышом Йодой" со съемок продолжения "Мандалорца" 14:44
Автор "Призраков дома на холме" снимет еще один сериал для Netflix 12:32
Работа над сценарием сериала о "Женщине-Халке" завершена 10:33
⧣ видео
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Видео: у Киркорова и его детей взяли анализы на коронавирус 14:08
Марат Башаров пожаловался на избитую им бывшую жену 06.05.2020
У сериала "Благие знамения" появился "спецвыпуск" про коронавирус 04.05.2020
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Netflix
"Жизнь после смерти" Рики Джервейса продлена на третий сезон 13:56
Фримен, Стонтон и Грег снимутся в "Говорящих головах" Алана Беннетта 06.05.2020
Актер Красилов прокомментировал сведения о том, что у него коронавирус 06.05.2020