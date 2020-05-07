Дети назвали лучший фильм и сериал 2019 года

Детский телеканал Nickelodeon назвал лауреатов ежегодной премии Kids' Choice Awards, которая из-за эпидемиологической обстановки прошла полностью онлайн.

Церемония вручения премии проводится с 1988 года. Победителей определяют по результатам голосования юных зрителей.

Награда за "Лучший фильм 2019 года" отошла блокбастеру "Мстители: Финал", а участвовавшего в нем Человека-паука Тома Холланда назвали "Лучшим супергероем".

Дуэйн Джонсон стал "Лучшим актером", а Дав Кэмерон - "Лучшей актрисой".

Звание "Лучшего мультфильма" получил сиквел "Холодного сердца".

Сериал "Очень странные дела" отличился сразу в двух номинациях: "Лучшее семейное шоу" и "Лучшая телевизионная актриса" - Милли Бобби Браун.