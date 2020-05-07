Указ мэра Москвы от 7 мая 2020 года № 56-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ "Об особенностях применения мер ответственности за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в городе Москве" (в редакции указа Мэра Москвы от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ):

1.1. Указ дополнить пунктом 1.1.4 в следующей редакции:

"1.1.4. В части обеспечения соблюдения требований к организации деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей при посещении гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей, за исключением торговой деятельности, деятельности в сфере промышленности и оказания транспортных услуг.".

1.2. Указ дополнить пунктом 1.2.6 в следующей редакции:

"1.2.6. В части обеспечения соблюдения требований к организации деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей при посещении гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется торговая деятельность, таких организаций и индивидуальных предпринимателей.".

1.3. Пункт 1.4 указа изложить в следующей редакции:

"1.4. Московской административной дорожной инспекции:

1.4.1. В части соблюдения собственниками (владельцами) транспортных средств правил поведения при введении режима повышенной готовности, а также обеспечения работодателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания транспортных услуг, требований режима повышенной готовности при организации труда, включая измерение температуры тела работникам на рабочих местах (в том числе выборочно водителям такси).

1.4.2. В части обеспечения соблюдения требований к организации деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей при посещении гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность в сфере оказания транспортных услуг, таких организаций и индивидуальных предпринимателей.".

1.4. Указ дополнить пунктом 1.5.5 в следующей редакции:

"1.5.5. В части обеспечения соблюдения требований к организации деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей при посещении гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность в сфере промышленности, таких организаций и индивидуальных предпринимателей.".

2. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве" (в редакции указов Мэра Москвы от 18 апреля 2020 г. № 45-УМ, от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ, от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ):

2.1. Абзац второй пункта 3.2 приложения к указу после слов "легкового такси" дополнить словами "или транспортного средства, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа по заказу (далее - легковое такси),".

2.2. В абзаце первом пункта 4.1 приложения к указу слова "в пункте 6.6" заменить словами "в пунктах 6.6 и 6.7".

2.3. Приложение к указу дополнить пунктом 6.7 в следующей редакции:

"6.7. Цифровые пропуска, оформленные в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка, со сроком действия до 11 мая 2020 г. продолжают действовать до 31 мая 2020 г. (включительно).

Для продолжения передвижения на основании служебного удостоверения, в том числе с использованием буквенно-числового кода, не требуется представления дополнительных или изменения ранее представленных сведений, за исключением случаев, когда такие сведения требуют актуализации.".

2.4. В абзаце первом пункта 7 приложения к указу слова "с 13 апреля 2020 г." заменить словами "с 13 апреля 2020 г. со сроком действия до 11 мая 2020 г. (включительно)".

2.5. Пункт 7 приложения к указу дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

"Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 г. осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы, по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, за исключением случаев оформления цифрового пропуска в

соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка.".

3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С. Собянин







