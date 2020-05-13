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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Непраздничный салют

В Удмуртии опять взрывались снаряды
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 101(8155)
В разгар празднования Дня Победы глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин сообщил: на территории бывшего арсенала Минобороны в поселке Пугачево загорелась сухая трава.
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии

Для жителей республики это означало одно: скоро там вновь начнут взрываться боеприпасы - такое, к сожалению, происходит регулярно. В республике горько шутят: есть у нас такая весенняя традиция...

Через некоторое время снаряды действительно начали взрываться, дым от пожара был виден в Ижевске, а взрывы слышны в соседних населенных пунктах. В зоне риска оказались 1400 человек. Однако Юрин заверил: угрозы жизни населению нет, так как на технической территории нет снарядов, осколки которых могут долететь до домов.

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края
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Местные жители, наученные горьким опытом, все-таки начали самостоятельно покидать дома, уходили или уезжали к родственникам и знакомым. На случай ухудшения ситуации власти подготовили автобус и пункты временного размещения в Малой Пурге, приняли решение эвакуировать маломобильных граждан и тех, кто имеет серьезные заболевания сердца, например, чтобы снизить у них уровень стресса.

К вечеру на место происшествия приехал глава Удмуртии Александр Бречалов и сообщил, что документы о введении на этой территории ЧС готовы и он, в зависимости от развития ситуации, готов их подписать, чтобы в течение 40 минут всех эвакуировать. Обстановка осложнялась тем, что в Пугачеве несколько местных жителей ранее контактировали с людьми, зараженными COVID-19. В случае объявления ЧС их бы эвакуировали в больницы.

Спустя сутки площадь пожара увеличилась с 2,5 до 15 гектаров. Тушить его наземными группировками уже не представлялось возможным, поэтому привлекли два вертолета Ми-8 и самолет МЧС России Ил-76. Сергей Юрин заверил, что угрозы возгорания склада с боеприпасами, подготовленными к утилизации, нет, так как вокруг него произвели обваловку. К вечеру 10 мая люди начали возвращаться в дома. К полудню 11 мая пожар полностью потушили.

- Причина может быть любой, но мы склоняемся к тому, что инцидент произошел из-за поджога сухой травы. К сожалению, в последнее время участились случаи проникновения на территорию так называемых "черных копателей", которые собирают лом, металл, в том числе от снарядов. И чтобы было проще собирать, поджигают траву. Они проникают нелегально, хотя данная территория охраняется - на ней по контракту с Минобороны РФ осуществляет деятельность предприятие "Форпост Балтики Плюс", - прокомментировал ситуацию глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин.

Справка "РГ"

Впервые сильные взрывы на военном арсенале в Пугачеве произошли в июне 2011 года. По данным властей Малопургинского района, одиночные детонации неразорвавшихся взрывоопасных предметов происходили здесь также в 2013, 2015 и 2016 годах. Во второй раз сильные взрывы боеприпасов были в середине мая 2018 года, тогда причиной также стала загоревшаяся сухая трава. Пострадавших не было, но на территории ввели режим ЧС и эвакуировали 1400 человек.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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