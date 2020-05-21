Захарова рассказала, как проходит возвращение туристов из-за рубежа

Что оказалось самым сложным в организации вывозных рейсов?

Мария Захарова: За каждой отправкой борта стоит огромная работа нескольких российских ведомств, в которую МИД включен круглосуточно. На сайте Министерства опубликован материал об осуществленных вывозных рейсах. Это не только внушительный по количеству вывезенных людей список, но и большой массив информации о том, как это было осуществлено.

В своих телефонных переговорах с зарубежными коллегами министр иностранных дел Сергей Лавров неизменно затрагивает тему вывоза россиян. Дипломаты в Москве и в посольствах решают вопросы, связанные с уточнением списков пассажиров - их нередко приходится дополнять за счет гуманитарных случаев, с организацией трансфера туристов, зачастую отрезанных от места вылета из-за карантина, с санитарными вопросами. Некоторые аэропорты открывались только под российские самолеты - как, например, в Индии. Бывало, что для нас делали исключение целые государства, полностью закрывшие воздушные границы. Все время возникают внештатные ситуации: кто-то попал в аварию, у кого-то перед самым вылетом обострились хронические заболевания. На днях мы узнали о том, что несовершеннолетняя соотечественница в Индии потеряла документы. Их оформление требует личного присутствия гражданина - а девочка находится за шестьсот километров от консульства! Будем искать выход. И таких историй тысячи. Дело не только в бюрократических трудностях. Все это очень непросто в человеческом, эмоциональном плане. За сухими цифрами статистики стоят истории конкретных людей, порой очень драматичные. Поэтому мы специально дополнили информацию о каждом рейсе ссылками на видеосюжеты - из них становится понятно, через что многим пришлось пройти.

Между тем в соцсетях всплывают все новые истории о туристах, которые никак не дождутся борта. Почему до сих пор не удалось вывезти большую часть соотечественников? И когда может завершиться операция по их возвращению? Перед майскими праздниками в МИДе говорили, что осталось еще примерно 30 тысяч человек…

Мария Захарова: Как раз наоборот. Из тех, кто заявился на конец марта - начало апреля, вывезли подавляющее большинство. Было 30 тысяч, вывезли больше 25 тысяч. Но возникает ощущение, что 30 тысяч - это "заколдованная" цифра - сколько бы мы ни вывозили людей, она в последнее время существенно не уменьшается. Причина лишь одна: постоянно растет число тех, кто хочет вернуться на родину. И чем больше людей возвращается, тем больше появляется желающих.

То есть речь идет о регистрации новых заявок на портале госуслуг?

Мария Захарова: Да. Допустим, у кого-то был обратный билет на май, и он до последнего надеялся, что международное авиасообщение к этому времени восстановится. Но если смотреть на цифры, которые служили нашим ориентиром еще в апреле, то мы на пути к цели. Это стало возможным благодаря тому, что не только Москва и Петербург, но и другие регионы активно включились в работу. Удалось разгрузить самые тяжелые направления - такие как Таиланд, Индонезия, Филиппины и так далее. Совсем недавно, 15 мая, состоялся непростой перелет по маршруту Маврикий - ЮАР - Занзибар - Москва. Он долго готовился, и вот, наконец, экипаж Royal Flight забрал 280 пассажиров. А на следующий день еще 77 человек благополучно улетели из Анголы. Принято решение о формировании вывозных рейсов из Туниса, Афин (в четверг днем самолет "Эгейских авиалиний" уже вылетел в Москву - прим. "РГ"), Аммана, Дубая, Бишкека, Рима, Нью-Йорка, Дели, Бейрута. Запланированы еще несколько рейсов в Гоа и из Денпасара. Рабочая группа под эгидой Росавиации продумывает логистику в Латинскую Америку.

Могла бы дополнительная материальная помощь стать альтернативой в тех случаях, когда не получается отправить борт? Возможно, это помогло бы многим продержаться, пока не откроются границы или не смягчатся авиационные требования страны пребывания.

Мария Захарова: Именно поэтому правительством и было принято решение о материальной помощи - распоряжение № 433. Собственно, речь идет о комплексе мер: содействие возвращению и материальная поддержка. У всех разные обстоятельства, многим жизненно необходимо вернуться домой. Алгоритм оказания материальной помощи застрявшим путешественникам (2400 рублей в сутки на взрослого и 1600 на ребенка) определен правительством РФ. Это не спонсирование бессрочного отдыха, а исключительная мера поддержки тех, кто имеет на руках обратный билет, но не может им воспользоваться.

Очень много историй о том, что люди остались без помощи как раз потому, что у них нет билета. Например, кто-то уезжал на лечение с открытой датой обратного вылета, кто-то находился в командировке...

Мария Захарова: Такие случаи действительно не подпадают под действие апрельского постановления правительства номер 433, которое регламентирует порядок перечисления средств. Но это не значит, что мы действуем исключительно бюрократически. Гуманитарные случаи рассматриваются в индивидуальном порядке. У нас нет волшебной палочки, но мы стараемся сделать все, что в наших силах. Например, существует резервное, 370-е постановление правительства - оно предусматривает оказание помощи соотечественникам за рубежом в экстренных ситуациях, когда возникает угроза их жизни. Но под это не заложен отдельный бюджет. Предполагается, что посольства могут изыскать средства за счет разрешенных видов деятельности, то есть, в первую очередь, консульских сборов. Но ведь последние два месяца из-за локдауна никаких сборов к ним не поступает! И все же сотни наши граждан получили точечную помощь по этой статье - в виде тех же билетов, медикаментов, одежды, продуктов. Некоторые российские дипмиссии - как, например, в США - устраивают сбор средств в пользу соотечественников, помогают им с расселением. Подключаются волонтеры, представители диаспоры и РПЦ - помогаем, что называется, всем миром. Наконец, мы знаем примеры личной благотворительности дипломатов.

Они помогают туристам за свой счет?

Мария Захарова: Иногда просто невозможно отказать - особенно когда речь идет о больных или о семьях с новорожденными, у которых закончились средства. Эти ситуации не подверстаешь ни под какие правила, а помогать надо. Последние два месяца мы живем этими историями. И Сергей Лавров дал своим сотрудникам именно такую установку - максимальное содействие.

То есть Мария Захарова тоже помогает?

Мария Захарова: А я не отделяю себя от коллег. Но не хотела бы ничего афишировать. Скажу одно - настало время помогать.

И все-таки сколько наших граждан за рубежом уже начали получать выплаты от государства?

Мария Захарова: На сегодняшний день это уже более 18 тысяч человек. Мы внимательно изучили международный опыт, и я могу сказать: безвозмездное перечисление туристам "живых денег", в общем, уникально. Чаще всего государства предлагают своим гражданам кредиты. Если родственники застрявшего за рубежом американца принесут деньги в госдеп, то в госдепе с удовольствием помогут перевести эти средства на его счет, но не более. Россия оказывает реальную помощь. Не могу сказать, что у нас все проходит гладко. Иногда зависает проплата через банк или система не срабатывает из-за ошибок в заявлении, приходится исправлять их вручную. А еще выяснилось, что многие поехали за границу… без банковских карт! То есть выплаты людям положены, но как их осуществить - совершенно непонятно. Наконец, каждое заявление требует тщательной проверки, чтобы исключить мошенничество.

А оно случается?

Мария Захарова: К сожалению, бывают и такие случаи. Коллеги сталкивались и с подлогами, фальсификацией данных, когда прикладывали к заявлениям поддельные билеты. Были случаи, когда регистрировались на рейс, а потом не приходили. Потом снова регистрируются - и снова не приходят.

Недавно дипломаты жаловались на группу товарищей с Гоа, которые устроили ночную вечеринку на пляже, несмотря на строгий режим карантина в этом индийском штате. В дело вмешалась полиция. Много еще таких историй?

Мария Захарова: Да, всякое бывает. Вот недавно в одной стране несколько несовершеннолетних подростков отправились, по словам их родителей, на пикник. А там жесткие меры карантина, и костры в принципе нельзя разводить. В итоге подростков арестовали за нарушение местных законов. С одной стороны, подобные истории часто вызваны стрессом, психологической усталостью людей - их тоже можно понять. Но нужно учитывать, что подобные истории создают дополнительные сложности в работе наших загранучреждений, которые и без того сейчас перегружены.

Есть ли какая-то кооперация между посольствами разных государств на местах? Были примеры, когда российскими бортами возвращались также иностранцы - граждане Украины, Белоруссии...

Мария Захарова: Дипломаты действительно проявляют взаимовыручку в сложной ситуации. Есть прекрасные примеры кооперации дипмиссий вопреки политическим разногласиям и острой риторике, звучащей из столиц. В одной из стран (не буду выдавать, где именно) украинские дипломаты действовали вразрез с предписаниями из Киева избегать всяческих контактов с россиянами и сажали своих граждан на рейсы, организованные российской стороной. Мы также помогали вернуться гражданам Беларуси, Казахстана, Узбекистана, других республик СНГ.

А чем закончилась история с российскими школьниками в США?

Мария Захарова: Предпринимаем последовательные усилия по возвращению в Россию детей школьного возраста, которые находятся в США в рамках образовательных программ и оказались в сложной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Совместно с другими российскими профильными ведомствами, в тесной координации с посольством России в США продолжаем активную работу по установлению всех случаев выезда российских детей для участия в такого рода обменных программах. Хочу еще раз подчеркнуть - подобные проекты с МИД не согласовывались.

Более того, как выясняется, российские дети выехали по американским образовательным инициативам не только в США, но и в другие страны. Стало, в частности, известно, что как минимум два школьника сейчас находятся в Аргентине и один в Коста-Рике.

К сожалению, американские власти с самого начала не оказывали нашим представителям должного содействия. И это несмотря на то, что мы неоднократно официально требовали предоставить исчерпывающую информацию о количестве российских школьников, местах их пребывания и принимающих организациях.

МИД уже делал соответствующее заявление. Повторю ещё раз - призываем российские школы, надзорные органы и родителей проявлять максимальную бдительность. Нельзя допускать, чтобы дети вывозились за рубеж в рамках разного рода сомнительных образовательных программ и инициатив, организаторы которых не берут на себя никакой ответственности за тех, кого принимают на обучение.

В результате предпринятых шагов все же удалось организовать возвращение группы детей из США домой. По состоянию на 21 мая, таковых 28. Из них последним вывозным рейсом "Аэрофлота" из Нью- Йорка 15 мая в Москву прилетели 10 школьников.

В то время, как МИД продолжает вывозить соотечественников, некоторые граждане уже думают о том, куда бы полететь на отдых. "Аэрофлот" недавно не исключил, что уже в середине лета может возобновить международные рейсы. Могут ли россияне столкнуться с какими-то ограничениями? Будете ли вы готовить специальные рекомендации для путешественников?

Мария Захарова: Это вопрос, прежде всего, к профильным ведомствам: Ростуризму, Минстрансу и так далее, но хочу вновь привлечь внимание к словам главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который уже однозначно и четко заявил: никаких предпосылок для введения каких-то "выездных документов", "выездных виз" в России нет и не будет.

Что касается рекомендаций МИД, то думаю, это работа на будущее, и она потребует учета и осмысления всего опыта, который накопился за время пандемии. Сейчас во всем мире политологи, вирусологи, специалисты по логистике пытаются представить, как будут выглядеть международные сообщения в новых условиях. Это вопросы подготовки аэропортов, требований к перелетам, медицинским страховкам. Некоторые страны уже поговаривают о неких эпидемиологических паспортах, которые должны будут иметь при себе иностранцы при пересечении границ. Это все пока теория, попытки проанализировать, как будет выглядеть мир в будущем.

Редакция "Российской газеты" поздравляет с награждением орденами Почета официального представителя МИД Марию Захарову, постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке Василия Небензю и посла по особым поручениям дипведомства Андрея Аветисяна.