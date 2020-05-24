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Джейсону Стейтему нашли подходящую роль в киновселенной Marvel

Новости
    24.05.2020, 16:10
Текст:   Богдан Бобров

Пока киноиндустрия пребывает в состоянии вынужденного стазиса из-за пандемии коронавируса, крупные студии продолжают стратегическое развитие своих основных франшиз.

Фото: instagram.com/ elreportedehoy
В производство запущен фильм о женской версии Человека-паука

We Got This Covered пишет о том, что Marvel рассматривает британского актера Джейсона Стейтема на роль Сорвиголовы в Кинематографической вселенной.

Предполагается, что Человек без страха должен дебютировать в третьей части "Человека-паука" в качестве адвоката Питера Паркера из-за его проблем с законом, возникших в финале "Вдали от дома".

Это версия Дьявола Адской кухни никак связана с шоу от Netflix. О своей непричастности к проекту в комментарии Comicbook сообщил и Чарли Кокс - исполнитель сериальной версии супергероя: "Я не в курсе этих слухов, но речь явно не о моём Сорвиголове. Я в этом во всем не участвую. Если это и правда, то в фильме буду не я, а другой актёр".

Подчеркивается, что Джейсон Стейтем не единственный претендент на эту роль, но на данный момент именно он возглавляет список возможных кандидатов.

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