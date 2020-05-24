Семеро британских моряков ждут из России медаль Ушакова

Эдвин Лидбеттер, 94-летний ветеран из Шотландии, и еще шестеро подданных Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с благодарностью и надеждой ждут момента, когда официальные представители российского посольства в Лондоне смогут вручить им очень почетную и редкую даже в России медаль Ушакова.

Этой боевой наградой, как сказано в Указе президента России от 20 мая 2020 года, отмечены личное мужество и отвага Дарема Дерека Эдвина Джаспера, Лидбеттера Эдвина, Олдройда Гарри, Ревелла Джона, Робинсона Уильяма Джеффри, Уилера Реджинальда Чарльза и Хогга Атола, проявленные ими в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях.

Такое награждение как знак высокого уважения и признательности союзникам за общий вклад в победу над фашизмом произошло не в первый раз. Но год от года эти церемонии становятся все более редкими, единичными, и оттого еще более пронзительными. Сегодня можно поименно перечислить британских, исландских, американских, канадских моряков, что избежали участи PQ-17 и смогли дожить до 75-летия окончания Второй мировой войны.

Тем, кто не читал у Валентина Пикуля "Реквием каравану PQ-17", или уже подзабыл историю Северных (по-другому - Арктических) конвоев, напомним. Этим маршрутом из Исландии и Шотландии (преимущественно из Ливерпуля) в Архангельск, Мурманск и Молотовск (ныне - Северодвинск) все четыре года войны, начиная с 21 августа 1941-го, транспортные и торговые суда с боевым охранением (конвоем) доставляли из стран Антигитлеровской коалиции в СССР стратегические грузы, включая танки, самолеты, автомобили, средства связи, обмундирование и продовольствие.

Считается, что Арктические конвои (всего их было 78, около 1400 судов и транспортов) обеспечили поставку почти половины всех грузов по ленд-лизу. Но доходили к месту назначения и возвращались обратно далеко не все: 87 торговых судов и 18 кораблей ВМС Великобритании были потоплены, три тысячи моряков не дождались в семьях.

Эдвин Лидбеттер, с которым смог связаться корреспондент ТАСС в Лондоне Илья Дмитрячев, служил на эскортном авианосце "Фенсер" (HMS Fencer), участвовал в сопровождении 22 конвоев и считает себя везучим человеком. Сейчас живет неподалеку от шотландского Глазго и старается следить за новостями. В диалоге с нашим коллегой признался, что известию о российской награде очень рад. Дочь ветерана Элизабет Маккенна, слова которой цитирует ТАСС, заявила, что это "абсолютно особенная медаль".

И с ней нельзя не согласиться.

Медаль Ушакова была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года - в один день с орденами Ушакова и Нахимова и медалью Нахимова. Считается, что новая номерная награда вводилась как "морской аналог" медали "За отвагу" - самой почитаемой в войсках с начала и до конца войны. По неофициальной статистике, медалью Ушакова в годы Великой Отечественной награждено не более 14 тысяч человек. К ней представляли, главным образом, матросов, старшин, мичманов и юнг. Как исключение были случаи награждения младших офицеров. Повторное награждение этой медалью (в отличие от таких же номерных "За отвагу" и "За боевые заслуги") не практиковалось, хотя отдельные случаи были.

Интересны послевоенная судьба, а еще более - постсоветская история этой награды. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 1945 года медалью Ушакова были награждены пять моряков ВМС США. В марте 1980 года Положение о медали Ушакова было принято в новой редакции, и в последующие десять лет этой наградой отмечено еще около тысячи человек, включая иностранцев - участников Второй мировой войны.

Медаль Ушакова - одна из немногих наград, перешедших из СССР в наградную систему России, причем без каких-либо изменений ее внешнего вида. А сам переход был в два этапа.

Указом Президиума Верховного Совета РФ от 2 марта 1992 года было разрешено применять для награждения российских граждан медаль Ушакова, утвержденную в 1944 году в СССР. И уже 7 июля 1992 года этой наградой были отмечены сразу 996 ветеранов Великой Отечественной войны - выпускники Соловецкой школы юнг.

А через два года - 2 марта 94-го - на основании президентского указа медаль Ушакова, с некоторым изменением статута, официально "прописали" в наградной системе Российской Федерации. И уже 11 апреля 94-го состоялось награждение 23 ветеранов.

…Сведения о том, сколько всего медалей Ушакова вручено по новым правилам российской наградной системы, в неофициальных источниках сильно расходятся. Но корреспонденту ТАСС в посольстве России в Лондоне свои цифры назвали: с 2014 года свыше 3,5 тысяч медалей Ушакова вручено британским ветеранам.

Еще семь на основании указа Владимира Путина от 20 мая 2020 года будут вручены награжденным, как только на британских островах снимут карантинные меры. А пока, сообщили в российском посольстве, "мы связываемся с ветеранами, с членами их семей, информируем о подписанном указе".