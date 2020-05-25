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Рубрика: Общество

Ученый тракторист

Студенты смогут бесплатно получить рабочую специальность
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8165)
Одна из задач, которая поставлена на прошедшем у президента совещании по образованию в условиях коронавируса, - расширение возможностей работать для студентов. Уже есть договоренность с участниками движения Российских студотрядов: студенты-очники смогут бесплатно получить рабочую специальность.
Прикладной бакалавриат наполовину состоит из практики. Фото: Сергей Куксин/РГ Прикладной бакалавриат наполовину состоит из практики. Фото: Сергей Куксин/РГ
Прикладной бакалавриат наполовину состоит из практики. Фото: Сергей Куксин/РГ

Мер по созданию максимально гибких условий трудоустройства для студентов и выпускников вузов много. Так, сейчас минобрнауки работает над пересмотром перечней специальностей и направлений подготовки, чтобы в итоге выдать новый макет федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. У студентов появится возможность выбрать направление подготовки, начиная не с первого, а с третьего года обучения. А для желающих - даже сменить профиль или взять "параллель". Подобная система существует во многих странах-лидерах по образованию и показала свою эффективность. С одной стороны, она позволяет студентам в первые два года спокойно присмотреться к будущей профессии, получая качественные базовые знания. С другой стороны, предоставляет больше вариантов усилить выбранное направление важными знаниями и компетенциями из смежных областей, тем самым получив более конкурентоспособное образование.

Прикладное образование подходит для инженерного профиля

До 1 июня кабинет министров должен рассмотреть и вопрос о введении в российских вузах программ прикладного бакалавриата. Чем он отличается от обычного, который сегодня есть во всех российских вузах? Суть - в сочетании программ среднего и высшего профобразования, союз практических навыков работы на производстве и глубоких теоретических знаний. Причем не менее половины всего обучения - это практика, включая лабораторные опыты и эксперименты, а также мастер-классы на производстве. Задача прикладного бакалавриата - сделать так, чтобы вместе с дипломом о высшем образовании молодые люди получали полный набор знаний и навыков, чтобы сразу, без стажировок, начать работать по специальности.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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История с прикладным бакалавриатом не нова. В 2010 году в России уже был запущен такой эксперимент: пятьдесят с лишним вузов и техникумов взялись тогда за новый подход. Предполагалось, что такая модель станет альтернативой классическому среднему профобразованию. Но через пару лет дело застопорилось. Слишком запутанной оказалась процедура приведения к общему знаменателю программ высшего и среднего профобразования.

Но реальность такова, что специалист СПО сегодня уже превзошел уровень выпускника техникума. Что думают вузы сейчас, готовы ли переходить на новые рельсы? Какие направления, в первую очередь, подходят для этого? Директор Института фундаментального инженерного образования СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Юрий Филатов уверен: прикладное образование - тема именно для инженерно-технологического профиля деятельности. В фаворе здесь могут быть такие направления как производство машин и оборудования, ракетостроение и космическая техника, производство электронных и оптических изделий.

А вот проректор по образовательной деятельности Томского госуниверситета Евгений Луков считает, что и творческим специальностям здесь место. Например, из таких сфер как медиа, IT, реклама, искусство, дизайн. Возможно, менеджмент и предпринимательство, документоведение. Прикладной бакалавриат может стать перспективным и для направлений подготовки, ориентированных на экономику 4.0 - это программы, которые направлены на подготовку специалистов по цифровой трансформации организаций.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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В чем главный плюс прикладного бакалавриата?

- Такие программы будут разрабатываться только вместе с работодателями: это принципиальный момент, - говорит Евгений Луков. - Студенты, которые выберут программы прикладного бакалавриата, сразу получат навыки, востребованные на рынке. Ведь наполовину учеба будет состоять из практики.

Кстати, в ТГУ уже есть примеры тесного сотрудничества с работодателями: например, научно-образовательные центры "Высшая IT-школа", "Высшая школа журналистики". Там студенты начинают работать уже со второго курса.

Работодатель - главное звено в истории с прикладным бакалавриатом. А как же преподаватели? Потребуется ли им переподготовка?

- Им точно нужна будет стажировка в российских и зарубежных организациях, - отмечает Юрий Филатов. - Потребуется привлечение к работе российских и зарубежных специалистов. Но в какой-то степени прикладной бакалавриат - это восстановление старой практики советских времен.

Мнение

Алия Багаутдинова, начальник департамента образовательной деятельности Университета ИТМО:

- Важно закрепить понятие прикладного бакалавриата на уровне законодательства, определить его место в системе высшего образования. Модель, когда прикладной бакалавриат рассматривался как элемент интеграции высшего и среднего профессионального образования, оказалась недостаточно эффективной.

Общество Образование

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