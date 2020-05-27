Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений

В частности, с 1 июня смогут возобновить работу многие предприятия торговли и сферы услуг. С 1 же июня открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов. И там также сохраняются все предосторожности: маски, социальная дистанция, усиленный режим дезинфекции. Возобновляется работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Требования безопасности - те же, что и в магазинах.

Возвращаются на улицы столицы ярмарки выходного дня. Самые первые, скорее всего, откроются в пятницу, 5 июня. В свои офисы, пишет глава города, могут вернуться и работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функцио­нирование строительной отрасли. Но те сотрудники, которые могут эффективно работать на "удаленке", должны сохранить этот формат.

И, наконец, долгожданный глоток свежего воздуха для людей, которые провели два месяца в самоизоляции. Москвичи могут, хоть и с ограничениями, выходить на прогулки. "Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе", - пишет мэр. Правда, пока "прогулочный режим" вводится в порядке эксперимента - на две недели, с 1 по 14 июня. В любом случае, уже с понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Открываются для свободного посещения городские парки и зеленые территории, за исключением " Зарядья".

Но учитывая риск инфицирования коронавирусом, сохраняется масочный режим, а для прогулок установлены определенные правила, и даже график прогулок. Без ограничений можно заниматься спортом на свежем воздухе ежедневно, но только до 9.00 утра.На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю - 2 раза в будни и 1 раз в выходной день.Радиус прогулки - не далее 2 км от дома.

График "прогулочных дней" для жителей каждого дома будет опубликован на mos.ru, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях. Пропуск не нужен, а вот маска обязательна. Если до парка нужно ехать на машине или на общественном транспорте, пропуск нужен. Оформить его можно для личных целей, но не чаще двух раз в неделю.На работе, при посещении аптек, магазинов и других учреждений, а также во время пользования транспортом дополнительно нужно надевать перчатки.

С 1 июня начинает работать велопрокат - до сих пор им пользовались только курьеры. Сейчас же велосипеды станут доступны и для остальных москвичей. Несмотря на то, что все они будут дезинфицироваться, жителей просят пользоваться перчатками, а после окончания поездки обработать антисептиком руль, педали, тормоза и другие части велосипеда. При этом аттракционы в парках работать не будут. Детские и спортивные площадки также пока остаются закрытыми.

И, наконец, еще одно открытие - в сфере большого спорта. Исполком Российского футбольного союза планирует с 21 июня возобновить чемпионат Российской премьер- лиги. Есть такие планы возобновления национальных и международных первенств объявили и у других спортивных федераций. Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня столица открывает для них стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. Правда, пока только для спортсменов. Гостям и зрителям немного еще придется подождать.

В то же время, напоминает мэр, риск заразиться уменьшился, но пока не исчез. Поэтому нужно "соблюдать максимальную осторожность и - как бы ни хотелось - не форсировать события". Это значит, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на "удаленке" и звать в Москву гостей.

Поэтому одновременно глава города подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня. В нем говорится: переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически.