Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений

В частности, с 1 июня смогут возобновить работу многие предприятия торговли и сферы услуг. С 1 же июня открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов. И там также сохраняются все предосторожности: маски, социальная дистанция, усиленный режим дезинфекции. Возобновляется работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Требования безопасности - те же, что и в магазинах.
Возвращаются на улицы столицы ярмарки выходного дня. Самые первые, скорее всего, откроются в пятницу, 5 июня. В свои офисы, пишет глава города, могут вернуться и работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли. Но те сотрудники, которые могут эффективно работать на "удаленке", должны сохранить этот формат.
И, наконец, долгожданный глоток свежего воздуха для людей, которые провели два месяца в самоизоляции. Москвичи могут, хоть и с ограничениями, выходить на прогулки. "Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе", - пишет мэр. Правда, пока "прогулочный режим" вводится в порядке эксперимента - на две недели, с 1 по 14 июня. В любом случае, уже с понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Открываются для свободного посещения городские парки и зеленые территории, за исключением " Зарядья".
Но учитывая риск инфицирования коронавирусом, сохраняется масочный режим, а для прогулок установлены определенные правила, и даже график прогулок. Без ограничений можно заниматься спортом на свежем воздухе ежедневно, но только до 9.00 утра.На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю - 2 раза в будни и 1 раз в выходной день.Радиус прогулки - не далее 2 км от дома.
График "прогулочных дней" для жителей каждого дома будет опубликован на mos.ru, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях. Пропуск не нужен, а вот маска обязательна. Если до парка нужно ехать на машине или на общественном транспорте, пропуск нужен. Оформить его можно для личных целей, но не чаще двух раз в неделю.На работе, при посещении аптек, магазинов и других учреждений, а также во время пользования транспортом дополнительно нужно надевать перчатки.
С 1 июня начинает работать велопрокат - до сих пор им пользовались только курьеры. Сейчас же велосипеды станут доступны и для остальных москвичей. Несмотря на то, что все они будут дезинфицироваться, жителей просят пользоваться перчатками, а после окончания поездки обработать антисептиком руль, педали, тормоза и другие части велосипеда. При этом аттракционы в парках работать не будут. Детские и спортивные площадки также пока остаются закрытыми.
И, наконец, еще одно открытие - в сфере большого спорта. Исполком Российского футбольного союза планирует с 21 июня возобновить чемпионат Российской премьер- лиги. Есть такие планы возобновления национальных и международных первенств объявили и у других спортивных федераций. Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня столица открывает для них стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. Правда, пока только для спортсменов. Гостям и зрителям немного еще придется подождать.
В то же время, напоминает мэр, риск заразиться уменьшился, но пока не исчез. Поэтому нужно "соблюдать максимальную осторожность и - как бы ни хотелось - не форсировать события". Это значит, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на "удаленке" и звать в Москву гостей.
Поэтому одновременно глава города подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня. В нем говорится: переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически.