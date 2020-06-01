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01.06.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

На Украине спасли "Яву", которая более 20 лет простояла гараже

Текст: Валерий Карташов
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Легендарная Jawa-350 (модель 638-0-00), известная в народе как «Пенал» или «Банан» за характерный дизайн. Мотоцикл 1987 года выпуска с оригинальным пробегом всего 9 тысяч километров, но более 20 лет простоял в сарае у первого владельца, поэтому подвергся легкой косметической и технической реставрации! Скоро будет детальный обзор и тест-драйв на канале! #jawa #jawamotorcycles #jawa350 #jawamoto #jawa638 #youngtimer #vintagemotorcycle #ussr #drive2 #ява #ява350 #ява638 #явамото #пенал #явапенал #чехословакия

Публикация от Roma Urraco (@roma_urraco)

Блогер Roma Urraco опубликовал фотографии очередной "капсулы времени". В этот раз он разыскал легендарный мотоцикл Jawa-350 с индексом -638-0-00.

Красная "Ява" и коляска 1987 года выпуска находятся в отличном состоянии. Мотоцикл с родным пробегом 9857 километров более 20 лет простоял в сарае у первого владельца. Недавно находка подверглась легкой косметической и технической реставрации.

Фото: Пресс-служба Kia.
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От предшественника "шестьсот тридцать восьмая" внешне отличается седлом и задним фонарём, которые стилистически объединены обтекателем.

Помимо этого, резиновые накладки визуально продолжают седло, а надпись на баке и крышках за двигателем выполнены объемными и хромированными. Интересно, что за свой характерный дизайн модель 638-0-00 в народе прозвали как "Пенал" или "Банан".

Чexocлoвацкая Jawa-350 выпускались в двух модификациях: -638-5-00 и -638-0-00. Последняя поставлялась в Советский Союз со второй половины 1984 года и была разработана на основе -638-5, которая является переходной моделью между Jawa-634 и Jawa-638-0-00.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
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Jawa-350/638-0 оснащается двухцилиндровым мотором объемом 343 куб. мм мощностью 26 л.с. Максимальная скорость составляет 120 км/ч, расход топлива 6-7 литров на 100 км. Объём топливного бака 17 литров. Двигатель агрегатирован четырёхступенчатой "механикой". Мотоцикл оборудован передней телескопической вилкой и барабанными тормозами.

Ранее мы рассказывали о Jawa-350/638-1 1990 года выпуска. Мотоцикл простоял в гараже 30 лет.

Напомним, легендарный бренд мотоциклов Jawa в 2017 году выкупил и возродил индийский гигант Mahindra & Mahindra. Скоро мотоциклы Jawa начнут продавать в Европе, компания уже оформила сертификат на модель Jawa-300.