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01.06.2020 13:05
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen придумал для российского Tiguan новую комплектацию

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen сообщила о старте продаж Tiguan в новой версии исполнения Go!, отличающуюся расширенным списком стандартного оборудования.

Новая комплектация доступна для кроссовера с моторами мощностью 125 и 150 л.с., спаренными с 6-ступенчатыми МКП и "автоматом" соответственно.

Фото: скриншот с youtube.com
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В состав базового комплекта опций входят App-Connect - интерфейс, благодаря которому мультимедиа автомобиля может синхронизироваться со смартфоном (поддерживает Apple CarPlay и Android Auto), складные столики в спинках передних сидений, регулируемый поясничный подпор передних кресел, также регулировку по высоте и вылету имеют подголовники. Кроме того, спинка переднего пассажира полностью складывается, а разблокировать спинку заднего дивана можно при помощи кнопки в багажнике.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Также в комплектации Go! сохранили набор оборудования, доступный на Tiguan Winter Edition, в числе которого светодиодные фары, обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, зеркал заднего вида, сидений. В списке ассистентов присутствуют системы помощи при парковке, автоматического торможения.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Цена на Volkswagen Tiguan Go! начинается от 1 739 000 рублей. Опционально для кроссовера предложен пакет Comfort Plus, в который входят камера заднего вида, система бесключевого доступа и запуска двигателя, электропривод крышки багажника, противоугонная система.

Ранее "РГ" сообщала, что в России стартовали продажи седана Jetta. Автомобиль поставляется в нашу страну из Мексики.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen