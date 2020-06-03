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03.06.2020 20:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Попадания нефти в Карское море после аварии на ТЭЦ не зафиксировано

Специалисты не зафиксировали попадание нефтепродуктов в акваторию Карского моря после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", произошел разлив порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива из запасного резервуара. По предварительной информации СК РФ, нефтепродукты разлились из-за просадки бетонной площадки под емкостью и его последующей деформации. Топливо распространилось на значительной площади - зафиксировано попадание 6 тысяч тонн в грунт, еще 15 тысяч тонн попали в водные объекты в районе Надежинского металлургического завода. Кроме того, в разлитое топливо въехал автомобиль, что привело к пожару, который удалось ликвидировать.

По словам Анатолия Цыкалова, он совместно с представителями компании, сотрудниками МЧС и природоохранных структур дважды облетал территорию ЧС. Они не зафиксировали визуального попадания нефтепродуктов ниже боновых заграждений на реке Амбарная. Таким образом, разлитое топливо не должно было попасть в Карское море, однако окончательные выводы сделает лабораторная экспертиза проб воды.

Как отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, специалисты ведомства взяли из рек около 25 проб воды. Установлено, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в районе ЧП превышена в десятки тысяч раз. Радионова также подчеркнула, что ущерб от разлитого топлива может исчисляться десятками миллиардов рублей. Окончательные цифры, по ее словам, будут зависеть от оперативности действий по устранению последствий аварии. Она уточнила, что ликвидация последствий может занять несколько недель.

Сейчас на месте аварии работают специалисты из Мурманска - они имеют большой опыт по локализации разливов нефтепродуктов в разных точках мира. На данный момент на реке Амбарная удалось выставить несколько линий плавучих заграждений и тем самым ограничить распространение топлива. Поврежденный грунт на месте аварии заменили и обработали специальными сорбентами. Загрязненную почву вывезли на временное хранилище.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
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По словам операционного директора компании "Норникель" Сергея Дяченко, с подтопленного грунта удалось переместить порядка 800 кубометров дизтоплива, с воды на сегодняшний день собрано порядка 80 тонн. Кроме того, с места пролива удалось откачать 262 тонны нефтепродуктов. По данным компании, на месте аварии работают 250 человек и 72 единицы спецтехники.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по поводу ЧП. В ходе заседания глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что его ведомство узнало о происшествии лишь спустя два дня - 31 мая. По его словам, все это время предприятие пыталось своими силами ликвидировать аварию. Как уточнил губернатор края Александр Усс, власти региона также узнали о серьезности ЧП только 31 мая, после того, как в соцсетях начали распространятся видеозаписи с масштабами разлива. В тот же день был введен режим ЧС в районе аварии.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГМК "Норникель", входящая в ее состав Норильско-Таймырская энергетическая компания оперативно и должным образом информировала об инциденте. По данным организации, сообщения об утечке поступили 29 мая в 12:55 от диспетчера. В 12:57 авария была подтверждена специалистами, а в 13:08 информация была передана в Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири. В течение последующих 40 минут данные передали в ЕДДС и Ситуационно-аналитический центр Минэнерго. Уточняется, что позже компания также передавала актуальную информацию о ЧС и принятых мерах в Единую диспетчерскую службу. Все копии сообщений уже переданы правоохранителям.

Сейчас в ситуации разбираются следователи и прокуратура. По данному факту возбуждены три уголовных дела по статье 250 (загрязнение вод), статье 254 (порча земли) и статье 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Все дела были объединены в одно производство, его расследованием займутся следователи центрального аппарата СК РФ. Ход дела находится на особом контроле Генеральной прокуратуры РФ.

Фото: МЧС по Красноярскому краю./ТАСС
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В рамках уголовного разбирательства задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Назначено проведение технической, экологической и ряда других судебных экспертиз, которые помогут разобраться в причинах и обстоятельствах аварии. Кроме того, сотрудники СК проводят допросы должностных лиц, которые ответственны за своевременное информирование населения о ЧС.

Владимир Путин объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и призвал соответствующие службы как можно оперативнее ликвидировать последствия аварии. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что всего от спасательного ведомства на месте аварии задействованы 190 человек и 35 единиц техники. Кроме того, группировка спасателей будет наращиваться - завтра в район разлива будут переправлены еще 100 специалистов Сибирского спасательного центра. Для мониторинга ситуации задействованы беспилотники и авиация.

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