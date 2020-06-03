"Крузенштерн" вернулся в Калининград из трансатлантической экспедиции

Новости

В Калининграде пьяный пациент разбил медику голову телефоном 12:56
В Крыму суд арестовал украинского военного за незаконный переход границы 12:56
Создатель "Острых козырьков" рассказал о будущем сериала 12:52
Лукашенко предостерег от революций при смене состава правительства 12:50
Московское метро снизило цены на маски 12:49
Сенаторы предложили ограничить предельный размер стоимости услуг нотариуса 12:49
Крымский автослесарь выиграл квартиру в лотерею 12:42
В Сочи беременная женщина потеряла ребенка после жестоких побоев 12:35
В Израиле и Швеции заряжать электромобили будет дорога 12:35
Минск вошел в топ-10 самых велосипедных городов России и СНГ 12:30
Джоан Роулинг раскрыла тайну имени Северуса Снейпа 12:28
В Петербурге проверяют школы и ТЦ после сообщения о минировании 12:26
В Подмосковье мужчина с ребенком на руках попал под поезд 12:26
В Госдуме назвали фикцией угрозу России от бомбардировщиков США 12:25
На Филевской линии столичного метро временно нет движения поездов 12:24
Завершается первый международный онлайн-фестиваль "Театр@льный круг" 12:24
Facebook заблокировал аккаунт воронежского губернатора 12:23
В НАО 12-летний мальчик случайно застрелил друга на охоте 12:21
ЛНА назвала условия для урегулирования кризиса в Ливии 12:15
В Петербурге ушел из жизни художник-пушкинист Энгель Насибулин 12:11
Facebook позволит удалять много старых постов одновременно 12:10
ГАЗ-21 полковника СССР. Блогер нашел идеальную "Волгу" 12:08
Минюст: Cпор по выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд может занять много лет 12:06
Умер комик Гектор Суарес 12:03
В Краснодаре завели дело на стрелявшего в воздух хулигана 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
03.06.2020 12:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Крузенштерн" вернулся в Калининград из трансатлантической экспедиции

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Барк "Крузенштерн" завершил трансатлантическое плавание, проходившее в рамках кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства "Паруса мира", посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы. 3 июня парусник ошвартовался в порту приписки - Калининграде, сообщается на сайте экспедиции.
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Накануне барк встал на рейде Балтийска. На вымытом и начищенном судне прошло торжественное построение по случаю успешного окончания экспедиции. Первыми приветствовали моряков калининградские яхтсмены. Несколько яхт калининградского яхт-клуба "Ост-Вест" вышли навстречу "Крузенштерну" в море и провели с ним совместное маневрирование.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Вернувшийся из кругосветки фрегат "Паллада" встретили во Владивостоке

Это 131-й рейс учебного парусного судна Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ). Но впервые за все это время вернувшийся из плавания "Крузенштерн" не встречали толпы людей на причале рыбного порта. COVID-19 внес коррективы не только в эту традицию, но и в сам график плавания.

Барк вернулся в родной порт досрочно, завершение экспедиции планировалось на 3 сентября. Как сообщили в Медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, из-за пандемии из маршрута плавания были исключены заходы в Касабланку (Марокко), Хайфу (Израиль), Стамбул (Турция), Патры (Греция), Бизерту (Тунис), Зебрюгге (Бельгия), а также в российские порты Севастополь и Сочи. Сразу из Новороссийска "Крузенштерн" взял курс на Калининград.

Тем не менее рейсовое задание выполнено в полном объеме. Как сообщили в пресс-службе БГАРФ, из 179 суток плавания в море барк провел 152. Пройдено 24 тысячи морских миль, совершено 157 парусных авралов. 119 курсантов-практикантов учебных заведений Росрыболовства из разных городов России сдали экзамены по морским специальностям.

"Крузенштерн" посетил порты Санта-Крус на острове Тенерифе (Канарские острова), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Монтевидео (Уругвай), Огненную Землю и Ушуайю (Аргентина), Буэнос-Айрес (Аргентина). В первой части трансатлантической экспедиции борт барка был открыт для гостей и жителей европейских и южноамериканских портов во время стоянки. За это время судно смогли посетить около десяти тысяч человек, в том числе высокопоставленные гости.

Фото: Елена Кондратьева/ТАСС
Парусник "Паллада" завершает кругосветку в честь 75-летия Победы

Сегодня же на другом конце страны в порт Владивосток зашли два других участника кругосветки: крупнейший учебный парусник мира, калининградский барк "Седов" и учебный фрегат Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета "Паллада". "Паллада" закончила свою очередную кругосветку, а "Седов" - только первый этап экспедиции. Ему предстоит еще длительный переход в порт приписки Калининград, куда он должен прибыть в октябре.

Кстати

Из-за отмены в связи с пандемией коронавируса всех европейских морских и парусных фестивалей "Крузенштерн" не посетит в этом году Амстердам, французские порты Бордо, Брест и Гавр, немецкие Бремерхафен и Росток.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мантуров перечислил главные преимущества России перед другими странами
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Польский регулятор начал расследование против "Газпрома"
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Кабмин: Анализ мер борьбы с COVID-19 плановый и делается на будущее
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря