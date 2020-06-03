"Крузенштерн" вернулся в Калининград из трансатлантической экспедиции

Накануне барк встал на рейде Балтийска. На вымытом и начищенном судне прошло торжественное построение по случаю успешного окончания экспедиции. Первыми приветствовали моряков калининградские яхтсмены. Несколько яхт калининградского яхт-клуба "Ост-Вест" вышли навстречу "Крузенштерну" в море и провели с ним совместное маневрирование.

Это 131-й рейс учебного парусного судна Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ). Но впервые за все это время вернувшийся из плавания "Крузенштерн" не встречали толпы людей на причале рыбного порта. COVID-19 внес коррективы не только в эту традицию, но и в сам график плавания.

Барк вернулся в родной порт досрочно, завершение экспедиции планировалось на 3 сентября. Как сообщили в Медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, из-за пандемии из маршрута плавания были исключены заходы в Касабланку (Марокко), Хайфу (Израиль), Стамбул (Турция), Патры (Греция), Бизерту (Тунис), Зебрюгге (Бельгия), а также в российские порты Севастополь и Сочи. Сразу из Новороссийска "Крузенштерн" взял курс на Калининград.

Тем не менее рейсовое задание выполнено в полном объеме. Как сообщили в пресс-службе БГАРФ, из 179 суток плавания в море барк провел 152. Пройдено 24 тысячи морских миль, совершено 157 парусных авралов. 119 курсантов-практикантов учебных заведений Росрыболовства из разных городов России сдали экзамены по морским специальностям.

"Крузенштерн" посетил порты Санта-Крус на острове Тенерифе (Канарские острова), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Монтевидео (Уругвай), Огненную Землю и Ушуайю (Аргентина), Буэнос-Айрес (Аргентина). В первой части трансатлантической экспедиции борт барка был открыт для гостей и жителей европейских и южноамериканских портов во время стоянки. За это время судно смогли посетить около десяти тысяч человек, в том числе высокопоставленные гости.

Сегодня же на другом конце страны в порт Владивосток зашли два других участника кругосветки: крупнейший учебный парусник мира, калининградский барк "Седов" и учебный фрегат Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета "Паллада". "Паллада" закончила свою очередную кругосветку, а "Седов" - только первый этап экспедиции. Ему предстоит еще длительный переход в порт приписки Калининград, куда он должен прибыть в октябре.

Кстати

Из-за отмены в связи с пандемией коронавируса всех европейских морских и парусных фестивалей "Крузенштерн" не посетит в этом году Амстердам, французские порты Бордо, Брест и Гавр, немецкие Бремерхафен и Росток.