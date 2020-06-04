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Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии

Новости
    04.06.2020, 15:48
Текст:   Олег Усков
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

37-летняя Елена Жукова, родившая некогда популярному певцу Роме Жукову семерых (!) детей, теперь с глубокой неприязнью вспоминает время их столь плодотворного союза. Роман и Елена довольно давно расстались, но женщина не может забыть всю ту боль и те психологические травмы, что ей причинил бывший муж.

Фото: youtube.com/ Sophie Ellis-Bextor
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Рассказать же о тяготах жизни с эстрадной звездой многодетную мать побудили все те истории о домашнем насилии, которыми сейчас пестрит пресса.

Напомним. В 2012 году у пары случилось огромное горе - в результате несчастного случая погибла их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория. Хоть как-то помочь отправиться помог бы, возможно, еще один ребенок, но ему так и не суждено было родиться, ведь 2008-м у Елены случился выкидыш. Из-за того, что, как утверждает Елена, Рома Жуков изнасиловал ее, когда женщина была на десятой неделе беременности. Причем, по словам предполагаемой жертвы, Рома сделал это с крайней степенью "извращенности и цинизма" - перед иконами.

"Ради собственных животных инстинктов Роман довел до этой трагедии", - утверждает она в предельно эмоциональном комментарии "Собеседнику".

При этом стоит заострить внимание и на другой точке зрения: сам 53-летний Роман рассказывал СМИ, что развелся с матерью своих многочисленных детей из-за ее злоупотреблений алкоголем.

Фото: kinopoisk.ru
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На что Елена утверждает, что все наоборот - это у Ромы были такие проблемы, "что и приводило к его неадекватным действиям". Поэтому она так горячо поддерживает бывших жен Марата Башарова - Екатерину Архарову и Елизавету Шевыркову - которых актер избивал.

"Напиваться и избивать жену - верх цинизма и деградации! Не так надо поднимать свою низкую самооценку", - акцентирует Жукова. Подытожив: "Распущенность, инфантилизм, алкоголизм, психические расстройства... Все это не причина и не повод избивать и калечить женщину!"

Роман Жуков родился в 1967 году в городе Орёл. Бывший участник группы "Мираж". Дебютный сольный альбом выпустил в 1988-м. Известен песней "Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики".

На Елене женился в 2005-м. Все их семеро детей по желанию женщины родились в разных странах: Полина - в Москве, Елизавета-Виктория - в Лондоне, Никита - в Лимасоле, Анжелика - в Лос-Анджелесе, София-Виктория - в Ницце, Виктория-Элизабет - в Сиднее, Стивен Энтони - в Мюнхене.

Фото: instagram.com/ fkirkorov
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Трагедия с Елизаветой-Викторией произошла 19 июня - ребенок попал под качели в Москве и, получив несовместимую с жизнью открытую черепно-мозговую травму, умер в больнице, не приходя в сознание. На момент гибели дочери и кремации тела родители вместе с Софией-Викторией находились в Австралии, ожидая рождения Виктории-Элизабет.

Согласно информации из открытых источников, в 2017 году Рома "фактически ушел из семьи, переехав жить в Сочи, где открыл ресторан". Последний альбом музыкант выпустил еще в 2013-м.

Ранее сообщалось, что Рому и его молодую спутницу задержали за пьяный дебош в Якутии.

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