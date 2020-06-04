Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых высокооплачиваемых звёзд.

Первую строчку заняла модель и светская львица Кейтлин Дженнер, которая заработала за год 590 миллионов долларов.

Кейтлин - дочь Крис Дженнер (ранее - Кардашьян) и Уильяма Брюса Дженнера, ставшего теперь трансгендером по имени Кейт.

На втором месте (с заметным отрывом - "всего" 170 миллионов) - можно сказать, ещё один представитель большого семейства Кардашьян, рэпер Канье Уэст, муж Ким Кардашьян - ещё одной дочери Крис Дженнер, только от Роберта Кардашьяна, женой которого она была до Дженнера.

Третий - Роджер Федерер - 106 миллионов. Он стал первым теннисистом, возглавившим список богатых спортсменов.

Тем временем футболист Криштиану Роналду, стал первым игроком спортивной команды, заработавшим миллиард долларов в течение своей карьеры.

В топ вошли, среди прочих, Райан Рейнольдс, Билли Айлиш, Эд Ширан, Тейлор Свифт (лидер прошлого года, в этом году - только 25 место), Пол Маккартни.

Ещё одно интересное наблюдение: 300 миллионов долларов заплатили знаменитостям из списка онлайн-сервисы, причём Netflix - больше 2/3 из них.