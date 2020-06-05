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05.06.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Ford определился с датой премьеры внедорожника Bronco

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Ford уже несколько раз переносил дату премьеры внедорожника Bronco, но теперь, несмотря на то, что в США один кризис усугубляется другим, компания определилась с новой датой. Правда, пока довольно абстрактной.

Новый Ford Bronco дебютирует в июле, точная дата, вероятно, будет объявлена чуть позднее, когда в компании поймут, что ничего не помешает долгожданному событию.

Фото: скриншот с youtube.com
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Ford Bronco будет предложен в трёх- и пятидверном кузовах, как и основные конкуренты модели: Jeep Wrangler и Land Rover Defender. Ожидается, что у американского внедорожника будут отличные внедорожные способности и богатый перечень ассистентов.

Точной информации о моторной гамме пока нет. Инсайдеры предоставляют самые разные варианты, вплоть до того, что Bronco укомплектуют 450-сильным V6 от Lincoln Aviator и Ford Explorer. Однако эти данные вызывают сомнения, потому что для модели, позиционирующейся в качестве настоящего внедорожника, вряд потребуется чрезмерная мощность.

Напомним, ранее "РГ" публиковала фото Ford Bronco Sport без камуфляжа, который может заменить в линейке автопроизводителя модель Edge.

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#Ford