Ford определился с датой премьеры внедорожника Bronco

Ford уже несколько раз переносил дату премьеры внедорожника Bronco, но теперь, несмотря на то, что в США один кризис усугубляется другим, компания определилась с новой датой. Правда, пока довольно абстрактной.

Новый Ford Bronco дебютирует в июле, точная дата, вероятно, будет объявлена чуть позднее, когда в компании поймут, что ничего не помешает долгожданному событию.

Ford Bronco будет предложен в трёх- и пятидверном кузовах, как и основные конкуренты модели: Jeep Wrangler и Land Rover Defender. Ожидается, что у американского внедорожника будут отличные внедорожные способности и богатый перечень ассистентов.

Точной информации о моторной гамме пока нет. Инсайдеры предоставляют самые разные варианты, вплоть до того, что Bronco укомплектуют 450-сильным V6 от Lincoln Aviator и Ford Explorer. Однако эти данные вызывают сомнения, потому что для модели, позиционирующейся в качестве настоящего внедорожника, вряд потребуется чрезмерная мощность.

Напомним, ранее "РГ" публиковала фото Ford Bronco Sport без камуфляжа, который может заменить в линейке автопроизводителя модель Edge.