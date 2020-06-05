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Оператор "Дюны" Дени Вильнева сравнил ее со "Звездными войнами"

Новости
    05.06.2020, 14:50
Текст:   Юлия Авакова

Пока поклонники творчества Фрэнка Герберта с нетерпением ждут премьеру фильма Дени Вильнева "Дюна", намеченную на декабрь 2020 года, сотрудники портала The Collider поговорили с австралийским оператором Грегом Фрейзером, которого Вильнев, донельзя скрупулезный в своем выборе специалистов этой профессии, пригласил в свой проект. За плечами Фрейзера, среди прочего - работа над фильмом "Изгой-один: Звёздные войны. Истории" и "Мандалорцем".

Фото: www.kinopoisk.ru
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Интервью с Фрейзером до премьеры "Дюны" по понятным причинам публикуется лишь частично, но кое-какие немаловажные подробности все равно были преданы огласке.

Фрэйзеру было интересно работать над проектом Вильнева, правда, ему пришлось отодвинуть на задний план все то, что связывало его со "Звездными войнами".

Естественно, было и то, что объединяло эти разноплановые произведения - пустыни. Для оператора очевидно, что Джордж Лукас черпал свое вдохновение из произведений Фрейзера, когда создавал "Звездные войны", он в этом не сомневается, даже если некоторым такое умозаключение покажется святотатственным. И эта схожесть требовала от Фрейзера дополнительных усилий - новый фильм не должен был стать копией "Мандалорца". Не только потому, что это пошло бы во вред фильму, дважды делать одно и тоже - очень скучное занятие.

Вильнев ранее упомянул о том, что в фильме будет показана лишь половина сюжета основной книги вселенной "Дюны", и это дало многим основания предположить, что за первой частью последует полная вторая. Но Фрейзер настаивает на том, что даже в таком виде это полностью законченная история.

Фрейзер также рассказал о том, что ему по-человечески было очень приятно работать с Дени Вильневом. По его мнению, франкоканадцы и австралийцы в чем-то очень похожи. Например, в своей пылкости по отстаиванию своей точки зрения, когда в этом возникает необходимость. И, разумеется, не мог не вдохновить потрясающий актерский состав - в фильме снялись Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгорд, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Дейв Батиста, Хавьер Бардем, Оскар Айзек и другие.

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