ГД призвала правоохранителей к объективному расследованию ДТП с Ефремовым

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил запросы в МВД и Генпрокуратуру о необходимости объективного расследования ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету проконтролировать объективное расследование инцидента, произошедшего в центре Москвы.

Депутаты уважают закон и не собираются вмешиваться в ход расследования, подчеркнул Пискарев.

"Но вместе с тем в рамках парламентского контроля проследим, чтобы не было попыток каким-либо образом повлиять на следствие", - обещал глава комитета.

Он уверен, что Михаил Ефремов, "вне зависимости от его актерских заслуг и почетных званий, должен понести предусмотренное Уголовным кодексом РФ наказание за совершение ДТП, виновником которого он оказался".

Депутат напомнил, что степень его вины определит суд.

"Сегодня важно сделать все, чтобы расследование было объективным и не подверженным влиянию извне", - добавил Пискарев.

Накануне актер выехал на встречную полосу и стал виновником ДТП, другой водитель скончался. Экспертиза показала, что артист был пьян за рулем.

Согласно Уголовному кодексу, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.