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09.06.2020 17:48
Рубрика: Власть

ГД призвала правоохранителей к объективному расследованию ДТП с Ефремовым

Текст: Татьяна Замахина

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил запросы в МВД и Генпрокуратуру о необходимости объективного расследования ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом он сообщил журналистам.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
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Ранее в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету проконтролировать объективное расследование инцидента, произошедшего в центре Москвы.

Депутаты уважают закон и не собираются вмешиваться в ход расследования, подчеркнул Пискарев.

"Но вместе с тем в рамках парламентского контроля проследим, чтобы не было попыток каким-либо образом повлиять на следствие", - обещал глава комитета.

Он уверен, что Михаил Ефремов, "вне зависимости от его актерских заслуг и почетных званий, должен понести предусмотренное Уголовным кодексом РФ наказание за совершение ДТП, виновником которого он оказался".

Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
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Депутат напомнил, что степень его вины определит суд.

"Сегодня важно сделать все, чтобы расследование было объективным и не подверженным влиянию извне", - добавил Пискарев.

Накануне актер выехал на встречную полосу и стал виновником ДТП, другой водитель скончался. Экспертиза показала, что артист был пьян за рулем.

Согласно Уголовному кодексу, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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