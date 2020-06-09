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09.06.2020 14:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция оцепила дом в Москве, где живет актер Михаил Ефремов

Текст: Иван Петров
Актер Михаил Ефремов готов оказать "посильную помощь" семье мужчины, погибшего в ДТП, совершенном по вине артиста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Виталия Чернышева. По его словам, во время допроса, произошедшего после ДТП, актер сообщил, что готов оказывать посильную помощь пострадавшему в ДТП и его семье. О гибели мужчины на тот момент еще не было известно - он скончался около 05:00 во вторник.

Адвокат также рассказал, что сейчас актер Ефремом себя плохо чувствует, и ему оказывают медицинскую помощь.

Тем временем стало известно о том, что полиция оцепила дом в Казарменном переулке, в котором находится квартира Михаила Ефремова. Пройти во двор позволяют только жителям этого дома и близлежащих.

В понедельник вечером на Садовом кольце в районе Смоленской площади Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП. Находясь за рулем черного внедорожника Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и столкнулся с минигрузовиком Lada. Водителя отечественной машины - курьера интернет-магазина по доставке морепродуктов - экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Но в 05:00 он скончался. Погибшим в ДТП оказался уроженец Рязани Сергей Захаров, 1963 года рождения.

Последующая экспертиза показала, что артист во время ДТП был сильно пьян. По расследуемому по факту ДТП уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
Прокуратура заинтересовалась прошлыми нарушениями Ефремова на дорогах

В настоящее время артист находится под подпиской о невыезде, но такая легкая мера пресечения была избрана, когда еще неизвестно было о гибели водителя-курьера. Вероятно, что мера пресечения будет изменена на более жесткую. Вероятно, на заключение в СИЗО. Но для этого полицейским следует доставить актера в суд. Он же, ссылаясь на ухудшившееся самочувствие, упорно отказывается покинуть жилище.

Во вторник также стало известно, что очень многие известные адвокаты отказались предоставить свои услуги Михаилу Ефремову, когда к ним обратились представители актера.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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