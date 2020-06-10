Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу

Новости

Лукашенко поручил проверить причины увольнений на частных фирмах 15:20
В пятницу Москву зальют дожди 15:14
В Орловской области ограничения из-за COVID-19 продлены до конца июня 15:12
На Эйфелеву башню начнут пускать с 25 июня 15:11
В Брянске утонули две девочки 15:09
Курорты и детские лагеря Челябинской области откроются 1 июля 15:07
ГИБДД: Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год 15:04
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя 15:00
Блогер нашла огромную стоянку с брошенными дорогими авто 15:00
VII Форум регионов Беларуси и России пройдет в Минске осенью 14:55
Исследование: Кризис подрывает финансовую независимость женщин 14:53
Фанаты снова прочат Тимоти Шаламе но роль Робина в новом "Бэтмене" 14:53
Видео: В Барнауле бездомных щенков спасли из-под бетонных плит 14:50
Путин призвал отсекать архаичные препоны для цифровизации 14:43
Двигатель Aurus будет использоваться для малой авиации 14:41
Две сочинки незаконно получили более миллиона рублей соцвыплат 14:38
Лукашенко: В ходе выборов президента "майдана в стране не будет" 14:35
Определена дата выборов губернатора Архангельской области 14:35
В Петербурге с 25 июня могут открыться летние кафе 14:34
"Мишка в одиночку не пил": Панкратов-Черный про инцидент с Ефремовым 14:30
В столице открыли сезон фонтанов 14:25
Англия открывает зоопарки 14:20
Депутат и ведущая Оксана Пушкина поделилась опытом борьбы с COVID-19 14:17
В Кремле назвали подтвердившие участие в Параде Победы страны 14:15
Нижегородский журналист предстанет перед судом за фейк о COVID-19 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Как избежать перегрева в жару
Как избежать перегрева в жару
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
10.06.2020 14:08
Рубрика: Происшествия

Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу

Текст: Александр Степанов

Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, такая экспертиза позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние, мотивы его действий.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
За автомобилем Ефремова числятся 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей

Вопрос о назначении экспертизы будет решаться в рамках расследования дела. Уже установлено, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также медики выявили в его крови следы наркотиков. "Сам Ефремов не отрицал, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль", - уточняет ТАСС.

Также в ходе расследования планируется назначить техническую экспертизу автомобиля, на котором актер совершил аварию, чтобы исключить версию неисправности машины.

Как ранее сообщала "Российская газета", авария произошла в понедельник 8 июня вечером на Смоленской площади. Ефремов, двигавшийся на своем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу, где влобовую столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. В последствии мужчина скончался в больнице. Медосвидетельствование показало, что у Ефремова было 1,05 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 9 июня актер был отправлен под домашний арест. Суд запретил актеру выходить из дома, а также пользоваться телефоном и интернетом. Кроме того Ефремов не имеет права отправлять корреспонденцию, общаться ни с кем кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников ФСИН. Актеру уже предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек.

Происшествия Правосудие Следствие ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Кремле назвали подтвердившие участие в Параде Победы страны
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Попова: Темпы прироста случаев заражения коронавирусом снижаются
На Украине возбудили дело против Порошенко
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир