Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу

Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, такая экспертиза позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние, мотивы его действий.

Вопрос о назначении экспертизы будет решаться в рамках расследования дела. Уже установлено, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также медики выявили в его крови следы наркотиков. "Сам Ефремов не отрицал, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль", - уточняет ТАСС.

Также в ходе расследования планируется назначить техническую экспертизу автомобиля, на котором актер совершил аварию, чтобы исключить версию неисправности машины.

Как ранее сообщала "Российская газета", авария произошла в понедельник 8 июня вечером на Смоленской площади. Ефремов, двигавшийся на своем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу, где влобовую столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. В последствии мужчина скончался в больнице. Медосвидетельствование показало, что у Ефремова было 1,05 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 9 июня актер был отправлен под домашний арест. Суд запретил актеру выходить из дома, а также пользоваться телефоном и интернетом. Кроме того Ефремов не имеет права отправлять корреспонденцию, общаться ни с кем кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников ФСИН. Актеру уже предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек.