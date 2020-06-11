Джоан Роулинг рассказала, что ее изнасиловали в 20 лет

Как известно, лучшая защита - нападение (хотя совершивший "самый несвоевременный каминг-аут в истории" Кевин Спейси, наверное, не согласится), и Джоан Роулинг, буквально затравленная звёздами фильмов по её книгам, перешла в контрнаступление.

Напомним, Джоан Роулинг вызвала гнев "прогрессивных сил" своим ироничным предположением, что фраза "люди, которые менструируют" вполне может служить определением слову "женщины". Это вызвало негодование со стороны трансгендеров и ревнителей их прав, коих в актёрской среде, конечно, оказалось немало. Теперь каждый желающий быть в тренде актёр спешит подчеркнуть своё несогласие с пещерной нетолерантностью писательницы.

Та между тем не сдаётся и продолжает стоять на своём: она вообще говорила о правах женщин и никого не собиралась оскорблять. В конце концов, эта тема тоже сейчас достаточно популярна, и недоумение всегда отличавшейся подчёркнуто либеральной позицией Роулинг, явно не ждавшей такого поворота событий, понятно. Но, как выяснилось, даже такие активисты борьбы за права меньшинств, как Джоан (и Стивен Кинг), не всегда могут предугадать изгибы толерантной повестки.

Чтобы показать, что она прекрасно знает, о чём говорит, и, натерпевшись от мужчин, имеет на это полное право, писательница разместила на своём личном сайте многословное эссе под красноречивым заголовком "Дж.К. Роулинг пишет о своих причинах высказываться по половым и гендерным вопросам". И там сделала громкое признание: в 20 лет она подверглась грубейшему изнасилованию мужчиной, чью личность она раскрывать не стала.

При этом Роулинг напомнила, что после этого была жертвой домашнего насилия со стороны первого мужа, португальца Жоржи Арантиша, с которым прожила в браке чуть больше года - пока он не выгнал её на улицу посреди ночи, при этом избив (эту историю ранее подтверждал и сам Арантиш).