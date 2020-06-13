Пааво Ярви проведет в Эстонии "живой" музыкальный фестиваль

Международный музыкальный фестиваль в Пярну пройдет в формате полноценных живых концертов с публикой в зале. Его основатель и руководитель, эстонский маэстро Пааво Ярви рассказал "РГ" о том, как в новых условиях будут организованы публичные концерты.

Фестивалю в Пярну повезло в сравнении с таллинским фестивалем Биргитты, который отменен до следующего года.

Пааво Ярви: Мы очень ждали новостей от правительства и специалистов, и, наконец, получили разрешение, что можем собираться на сцене до 50 человек. И я подумал, что смогу провести фестиваль, а главное, во время фестиваля смогу заниматься со студентами, учить молодых дирижеров. Для меня педагогика - один из важнейших принципов этого фестиваля. Молодые музыканты - наше будущее. Конечно, публики в зале будет меньше, и репертуар будет более камерный. Но мы стараемся придумать что-то новое. Каждый концерт, все репетиции и даже мастер-классы, которые до сих пор проходили без публики, будет транслироваться: все наши события будут доступны для всех.

Какое значение вы придаете формату концертов онлайн?

Пааво Ярви: Поп-музыка и ей подобные индустрии уже давно пользуются онлайном, видео и прочими технологиями. Теперь и классическая музыка должна наверстать упущенное. В ситуации, когда никого никуда не пускают, это все же реальный способ сохранять занятия музыкой. Записывать или давать онлайн-концерты с оркестром не просто, но возможно. Хотя это никак не заменит полноценного концерта с публикой в зале. Я мечтаю о привычных полных залах, и мы постараемся сделать все возможное для этого. Но пока нам разрешено заполнить слушателями половину зала или чуть больше.

Программу фестиваля, которая была готова еще в прошлом году, вероятно, пришлось срочно корректировать в новых условиях?

Пааво Ярви: Да, мы сейчас в срочном порядке собираем новую программу, уточняем список музыкантов. К огромному сожалению, не смогут приехать все те музыканты, которые планировались изначально. Многие - из-за запретов лететь в Эстонию: им не удастся выдержать двухнедельный карантин. Пока существуют и запреты полетов в Англию из-за неблагоприятной там обстановки. Но картина меняется, сведения обновляются каждую неделю. В Эстонии уже были дни, когда зафиксировали ноль инфицированных. Так что все под контролем. На фестивале будут хорошие солисты, многие - из Эстонии. Меня очень увлекла задача создать программу из другого - камерного - репертуара. Мы ведь всегда готовили с оркестром большие симфонические партитуры. Но для камерных составов написано очень много хорошей музыки, которую обычно не часто получается исполнять. И, конечно, я буду добиваться, чтобы на фестиваль приехало как можно больше музыкантов из других стран. Этот фестиваль - международный, и для меня это вопрос принципа. Музыканты всего мира должны чувствовать солидарность, быть выше политики.

Кстати, где вы отбывали карантин?

Пааво Ярви: Я был один в Лондоне. Здесь не было карантина: было только правило соблюдать 2-метровую дистанцию и носить маски. Может быть, карантин введут сейчас. Они поздно спохватились. Но я старался никуда не ходить, и мне это очень понравилось. Возникла возможность жить жизнью нормального человека: спать не в отеле, а у себя дома, в своей кровати. Последние 10-15 лет я жил, беспрерывно работая, не имея отпусков, если не считать пары недель в Новый год и Рождество, каждую неделю готовил новые программы. И эти два месяца стали для меня очень важными, я бы даже еще месяц посидел. Я всегда чувствовал, что у меня мало времени поразмышлять о том, что я делаю, все ли для меня так необходимо. Я освоил много новых партитур, переслушал много. Когда рядом с тобой музыка, ты никогда не будешь одинок.

А где была ваша семья?

Пааво Ярви: Две моих дочери, с которыми я в это время ежедневно общался больше, чем когда-либо, сейчас находятся в Калифорнии, родители - у себя дома во Флориде в Палм-Бич. Изоляция не нарушила их привычного образа жизни. Они всю жизнь старались немножко изолироваться. Отец (всемирно известный дирижер Неэме Ярви - прим. ред.) очень любит в уединении слушать музыку, мама тоже не слишком светский человек - оба ценят свое личное пространство, поскольку в обычной жизни им приходится слишком много общаться. Сейчас они чувствуют себя прекрасно.

Какой настрой у Неэме Ярви, которому только что в июне исполнилось 83 года?

Пааво Ярви: Я каждый день говорю с ним часами на разные темы, чего раньше не мог себе позволить. Мне открываются такие аспекты его жизни, о которых раньше не знал. Настроение у него в целом нормальное, но когда тебе уже за 80, а вокруг - не только вирусы, но и много бунтов, войн, политических игр, конечно, нелегко. Его, как и меня, очень волнует, как музыка будет жить дальше, что будет с музыкантами, оркестрами. Оркестровая музыка оказалась под угрозой. Он с трудом понимает, как мы выйдем из сложившегося положения. Наступит ли момент, когда все снова вернется в прежнее русло? Но он держится очень хорошо, много читает. В его огромной библиотеке, которую он собирал всю жизнь, не только партитуры, но и много книг. И мне очень интересно слышать его мысли о прочитанном: о Достоевском, письмах Вагнера и др. Если у тебя есть книги, музыка, партитуры и бокал хорошего красного вина, что еще надо в жизни? Надо быть оптимистом и верить, что мы вернемся к нормальной жизни. Для этого надо верить в силу музыки и искусства. Если мы будем думать только об экономике и политике, о которых говорят слишком много, жить станет скучно и неинтересно. Только музыка дает нам то, что требует душа, то, что делает нас людьми.

Справка "РГ"

Пааво Ярви - эстонско-американский дирижер, сын Неэме Ярви. Изучал дирижирование и игру на ударных инструментах в Таллинской школе музыки. Выступал в рок-группе. В США обучался в Кёртисовском институте музыки и Лос-Анджелесском филармоническом институте под руководством Леонарда Бернстайна.

С 1994 по 1997 год был главным дирижером Симфонического оркестра Мальмё. В 2001-м стал музыкальным директором Симфонического оркестра Цинциннати. Дирижер Эстонского фестивального оркестра, главный дирижер Цюрихского Тонхалле, токийского NHK и Бременского Deutsche Kammerphilharmonie.

Репертуар Пааво Ярви включает произведения от классицизма до современной музыки (Арво Пярт, Эрки-Свен Тюур, Лепо Сумера, Эдуард Тубин). Записал все симфонии Бетховена (с Бременским камерным оркестром), Шумана (с Бременским камерным оркестром), Брукнера (с Симфоническим оркестром Франкфуртского радио), произведения Густава Малера, Яна Сибелиуса, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича.