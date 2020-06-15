Указ губернатора города Севастополя от 11 июня 2020 года № 49-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 03.04.2020 № 10 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 13.04.2020 № 11 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю от 11.05.2020 № 5, постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19" в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить:

- до 23.06.2020 проведение на территории города Севастополя спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;

- до 30.06.2020:

курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, в том числе доставку кальянов на дом;

посещение лесов, природных парков;

проведение плановой вакцинации взрослого населения, а также подчищающей иммунизации детского населения против полиомиелита.".

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить:

с 17.03.2020 по 30.06.2020 работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания;

с 26.03.2020 по 29.06.2020 выезды организованных и неорганизованных групп детей из города Севастополя для участия в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, олимпиадах, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций;

с 26.03.2020 по 30.06.2020 деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

с 26.03.2020 по 30.06.2020 деятельность бассейнов, бань, саун, аквапарков и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги с массовым пребыванием людей;

с 28.03.2020 по 23.06.2020:

- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением оказания услуг, предоставляемых с 01.06.2020 на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах), и обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

- работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

с 22.04.2020 по 30.06.2020 проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Севастополе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 27.12.2019 № 715-ПП, за исключением:

1) отдельных категорий работников:

- деятельность которых связана с:

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;

воспитанием и обучением детей;

коммунальным и бытовым обслуживанием населения;

работами на высоте;

занятостью на рабочих местах с классами условий труда 3.3 и 3.4, установленными по результатам проведения специальной оценки условий труда;

- обязательные медицинские осмотры которых предусмотрены частью 3 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) медицинского освидетельствования (осмотра) граждан, подлежащих призыву на военную службу, по направлениям военных комиссариатов.".

1.3. В абзаце четвертом пункта 34 слова ", недопущения примерки одежды в объекте розничной торговли и дезинфекционной обработки товаров, возвращенных покупателями" заменить словами "и соблюдения иных санитарно-эпидемиологических требований".

1.4. Пункт 34 после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:

"с 15.06.2020 работу:

образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование и обучающимся по дополнительным общеразвивающим программам с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

учреждений библиотечной сети при условии обеспечения предварительной записи посетителей, музеев, музеев-заповедников, выставочных залов при условии посещения по билетам и соблюдении ограничений по одновременному количеству посетителей и иных санитарно-эпидемиологических требований;

театров, театральных и концертных организаций в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов, кинотеатров (кинозалов) при соблюдении ограничений по одновременному количеству посетителей и иных санитарно-эпидемиологических требований;

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот, деятельность профессиональную, научную и техническую;

с 22.06.2020 деятельность медицинских организаций (поликлиник) в полном объеме;

с 24.06.2020 работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев с доступом посетителей в здания, строения, сооружения (помещения в них) на территории указанных объектов и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

с 01.07.2020 деятельность с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:

учреждений библиотечной сети, музеев, музеев-заповедников, выставочных залов, театров, театральных и концертных организаций, кинотеатров (кинозалов) в полном объеме;

детских оздоровительных организаций (лагерей);

по предоставлению экскурсионных услуг в части прибытия экскурсионных групп и индивидуальных экскурсантов из территории других субъектов Российской Федерации без цели их размещения в гостиницах и иных местах размещения города Севастополя.".

1.5. Абзац первый пункта 4 исключить.

1.6. Пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41. Оперативному штабу по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в городе Севастополе, созданному распоряжением Губернатора города Севастополя от 20.03.2020 № 54-РГ, утвердить форму пропусков и обеспечить их выдачу при необходимости въезда на территорию города Севастополя в соответствии с Указом Губернатора города Севастополя от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер

в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.".

1.7. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обязать граждан, находившихся за пределами Российской Федерации и прибывших на территорию города Севастополя, помимо мер, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указа, обеспечить изоляцию на срок 14 дней под медицинским наблюдением в условиях обсерватора.

Обязать граждан, прибывших на территорию города Севастополя из других субъектов Российской Федерации (за исключением граждан, зарегистрированных по месту проживания (пребывания) в городе Севастополе и Республике Крым), помимо мер, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указа, обеспечить изоляцию по месту проживания (пребывания), при отсутствии такой возможности - в условиях обсерватора, до получения результатов исследования методом полимеразной цепной реакции на диагностику COVID-2019, предусмотренного подпунктом 3 пункта 6 Указа Губернатора города Севастополя от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019".".

1.8. Пункт 7 дополнить словами "или в условиях обсерватора".

1.9. Пункт 71 изложить в следующей редакции:

"71. Рекомендовать гражданам, желающим до 23.06.2020 произвести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке, перенести ее на более поздний срок или ограничить количество участников мероприятия до 10 человек, включая сотрудников ЗАГС.".

1.10. Пункт 72 изложить в следующей редакции:

"72. Снять с 15.06.2020 ограничение для граждан в возрасте старше 65 лет, граждан с высоким риском тяжелого заболевания, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, заболеваниями злокачественными новообразованиями на покидание мест проживания (пребывания) в любых целях при условии соблюдения требований пункта 73 настоящего Указа.".

1.11. Пункт 74 исключить.

1.12. В пункте 12 слова "установления местонахождения граждан, прибывших из неблагополучных территорий," исключить.

1.13. В пункте 13:

в абзаце втором слова "и дополнительных общеобразовательных программ" исключить;

абзац третий исключить.

1.14. В абзаце втором пункта 132 слова "Государственного казенного учреждения города Севастополя "Социальный приют для детей и подростков"," исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







