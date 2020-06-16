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Трейлер: пародия на "Евровидение" выйдет на Netflix 26 июня

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    16.06.2020, 11:56
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Зрителям, лишившимся в этом году возможности увидеть "Евровидение", Netflix предоставит шанс наверстать упущенное и пережить все перипетии музыкального конкурса на своём экране.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер психологического хоррора "Реликвия"

Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер комедии "Евровидение: История огненной саги", которая саркастично обрисовывает черты главного музыкального состязания Старого света: на долю исландского дуэта "Огненная сага", представленного неуклюжими музыкантами Ларсом и Сигрит, выпадает возможность представить страну на конкурсе. Скандинавская самобытность, большие амбиции и чрезмерная эксцентричность главных героев станут неочевидными преимуществами на пути к успеху.

В фильме-пародии на "Евровидение" приняли участие актёры голливудского масштаба. "Агент 007" Пирс Броснан сыграл отца причудливых музыкантов Ларса и Сигрит в исполнении американского комика Уилла Феррелла ("Персонаж", "Продюсеры") и канадской актрисы Рэйчел Макадамс ("Дрянные девчонки", "Дневник памяти", второй "Настоящий детектив"). Присутствием в фильме порадует и американская певица Деми Ловато ("Дайте Санни шанс").

Комедия не обошла стороной давно излюбленную Голливудом и при этом опостылевшую тему "опасных русских": по сюжету фильма простодушным и наивным исландцам предстоит столкнуться с проделками главного конкурента из России Александра Лемтова в исполнении Дэна Стивенса ("Аббатство Даунтон", "Легион").

Фильм является авторским проектом американского актёра Уилла Феррелла, сценарий к которому он написал в соавторстве с бывшим главным сценаристом Saturday Night Live Эндрю Стилом. Режиссёром фильма стал Дэвид Добкин ("Незваные гости", "Шанхайский рыцарь").

Релиз фильма должен был совпасть с проведением финала "Евровидения-2020", но в связи с отменой конкурса запуск комедии был отложен.

Премьера картины состоится на видео-платформе Netflix 26 июня 2020 года.

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