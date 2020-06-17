Кимчи и смерть: 5 корейских триллеров, основанных на реальных событиях

Если еще лет 20 назад южнокорейские фильмы были чем-то экзотическим, то на сегодняшний день они прочно обосновались в массовом кино. Особенно плодовиты корейцы оказались в жанре триллера - вот уж где проявляется вся их неуемная фантазия. Мы отобрали пять разноплановых картин, в основе которых лежат истории реальных преступлений.

"Воспоминание об убийстве" (2003)

Фото: kinopoisk.ru

Чтобы пропустить эту картину оскароносного режиссера Пон Чжун Хо, нужно было очень постараться. Снятый в 2003 году фильм не только принес ему мировую известность, но и вылепил особый режиссерский стиль с прекрасными длинными планами и безжалостным, сардоническим юмором. И тем не менее…

Октябрь 1986 года - закат Пятой республики РК, созданной на крови участников восстания в Кванчжу. У руля - один из самых неоднозначных корейских правителей, президент Чон Ду Хван. Тиран и диктатор, он создал в стране армейские лагеря для перевоспитания "мятежных духом" и, вместе с тем, превратил Южную Корею в процветающее государство, "чтоб не хуже Японии". На этом фоне в провинциальном Хвасоне вдруг происходит серия невиданных ранее жестоких убийств. Две женщины, одетые в красное, найдены связанными, изнасилованными и убитыми в канаве. За дело берется простодушный и малообразованный детектив "с глазами шамана" Пак Ту Ман в исполнении отца "паразитического" семейства Сон Кан Хо. Он уверяет, что может определять преступников по зрительному контакту. "Мои глаза не проведешь. Один взгляд, и я все знаю", - кичится он. Дело хочется закрыть поскорее, ведь еще надо держать ответ перед строгим начальством, время-то неспокойное. Подозреваемый находится сразу - местный дурачок, который престранным образом знает слишком много об убийствах. Признание, выбитое ботинками, почти в кармане, но карты путает приехавший из Сеула детектив.

Картина основана на деле одного из самых известных корейских серийных убийц - хвасонского маньяка Ли Чхун Чже. На счету душегуба более 10 жертв, и он, кстати, до сих пор жив и преспокойненько стареет в пусанской тюрьме. Историю "корейского Зодиака" экранизировали несколько раз (драмы "Туннель", "Сигнал"), но именно Пон сделал ее известной за пределами Кореи. Здесь вам и проскальзывающая фоном антисеверокорейская пропаганда, и карикатурные суеверия провинциальных жителей, и поиски лысого монаха, больше похожие на сюр. Убийство - лишь реактив, проявляющий сущность каждого персонажа и заставляющий думающего человека опускаться на самое дно. Все это приправлено картинами незатейливого деревенского быта, историей о плачущей женщины на холме и бесконечными тарелками с чачжанмёном (черная лапша, которую по традиции 14 апреля едят одинокие люди) - символом безысходности.

"Повторное расследование" (2007)

Фото: kinopoisk.ru

10 августа 2000 года 15-летний парень Хён У гонит на своем потрепанном байке в сторону перекрестка Якчхон. Ночь, дороги безлюдны и паренек опрометчиво решает закурить, не сбавляя скорость. Дальше - классика: не заметив внезапно появившегося на дороге мужика, он резко тормозит, делает незавидное сальто и укладывается на асфальт. В это же самое время в такси обнаруживают убитого водителя. Дело сваливается на голову полицейских прямо перед ЧМ по футболу - непорядок. Приметив парнишку, они весьма кстати находят в бардачке его байка ножик - ничего, что он не подходит по размеру под орудие убийства, позже заменят на нужный. А "нежный" допрос с хрустом костей в пошловато-розовом номере заброшенного мотеля с "Рождением Венеры" Боттичелли на стене доводит дело до конца. Парень подписывает липовое признание, дело закрыто - все довольны. Выйдя из тюрьмы через 10 лет, Хён У оказывается по уши в долгах и с клеймом убийцы. Слепая мать уговаривает столичного адвоката-неудачника Ли Чун Ёна взяться за это дело.

Фильм - полноценная экранизация нашумевшего дела об убийстве в Иксане. Тогда подростка по фамилии Чхве, составившего портрет предполагаемого убийцы, засадили в тюрьму за неимением более подходящей кандидатуры. В 2016 году его оправдали, а настоящего убийцу отправили в колонию на четверть века. Несмотря на то, что в творении 47-летнего режиссера Ким Тхэ Юна нет "сносящих мозг" сюжетных поворотов, а вместо рек крови льются литры макколли (рисовое вино), картина все же цепляет. Фильм рассказывает о деле, которое коренным образом изменило судебную систему в Корее, о прогнившем обществе с точки зрения бедняков и об идеальном для богачей, о мордастых оборотнях в погонах - и все это на фоне бескрайнего побережья провинции Северная Чолла, где бабульки чистят чеснок и мидии. А для любителей экшена припасен финал с погонями и мордобоем.

"Преследователь" (2008)

Фото: kinopoisk.ru

У бывшего полицейского, а ныне обычного сутенера Ом Чжун Хо день не задался с самого начала. Кредиторы требуют денег, клиентура тает на глазах, так еще и девочки начали пропадать. Решив, что кто-то намеренно уводит его работниц, он вычисляет странную закономерность: всех исчезнувших девушек вызывали с одного и того же номера, оканчивающегося на "4885". Его последняя девушка Ми Чжин как раз отправилась к этому клиенту и больше не выходила на связь. Чжун Хо намерен отыскать подонка и спасти свой разваливающийся бизнес.

"Преследователь" - дебютная полнометражная работа режиссера На Хон Чжина, основанная на истории сеульского маньяка-каннибала Ю Ён Чхоля. Испытывая ненависть к проституткам и богачам, он отправил на тот свет 20 человек, еще одно убийство доказать не удалось. Сейчас душегуб находится в тюрьме, дожидаясь смертной казни. "Преследователь" рассказывает о событиях 2004 года - именно тогда мишенью Ён Чхоля стали девушки по вызову в районе Мапхо. Это неклассический триллер с точки зрения повествования - личность убийцы раскрывается уже на 30-й минуте фильма, что может прилично разочаровать любителей поиграть в детектива. Этим, а также своей мрачностью фильм напоминает "Мерзлую землю" Скотта Уокера, вот только у корейцев все жестче, без прелюдий, и в руках оказываются не нож и веревки, а молоток и зубило. Картина не идеальна ни с точки зрения сценария, ни в плане логики поступков героев, но все это компенсируется атмосферностью. Наполненный липким ощущением безысходности и страха, это фильм о том, как убийства происходят просто забавы ради, как прокурор в угоду политике отказывается засадить сознавшегося убийцу, а негодяй-сутенер оказывается единственным, кого волнует судьба пропавших девушек.

"Орудие смерти" (2011)

Фото: kinopoisk.ru

26 марта 1991 года. На окраине города Тэгу пятеро мальчишек отправились на гору Тхоап, чтобы пособирать яйца саламандр и половить на них лягушек, но так и не вернулись. Обнаружив пропажу детей, родители отправились в полицейский участок, но в городе как назло шла активнейшая подготовка к выборам. "Вы что не видите? Мы заняты обеспечением безопасности на голосовании. Дети просто ушли погулять, так что ждите, родители, ждите", - заявляет им местный детектив. Зато спустя три недели к поиску детей привлекли 300 тысяч человек, включая военных. В это же время скандально оконфузившегося столичного продюсера Кан Чжи Сына ссылают в Тэгу. Желая очистить свою репутацию, ушлый документалист берется за историю о пропавших мальчиках. Весьма кстати ему подворачивается местный профессор с печальными глазами сенбернара, который, ссылаясь на теорию разрушительного поведения человека, выяснил, кто стоит за исчезновением детей.

Фильм "Дети", по неизвестным причинам переведенный на русский как "Орудие смерти", - творение молодого режиссера Ли Гю Мана. Картина является вольной экранизацией лишь одной из версий произошедшего. На деле преступление до сих пор не раскрыто, а так как срок давности по этому делу истек, даже в случае поимки преступника наказать его уже не смогут. Надо сказать, что история о "лягушачьих мальчиках" очень болезненна для корейцев, поэтому детище Ли получило неоднозначные оценки. Тем не менее эта двухчасовая картина довольно любопытна. Здесь нет бешеной динамики или оглушительных погонь с перестрелками, зато с лихвой хватает тяготящей атмосферы, разнообразных теорий случившегося (одна бредовее другой) и присущей корейскому кинематографу эмоциональной надрывности. Для любителей, что называется, пожестче - вишенкой на тортике станет жутковатая сцена на скотобойне.

"Прятки" (2013)

Фото: kinopoisk.ru

Сон Су - типичный зажиточный кореец: живет в роскошной квартире, владеет уютным кафе в центре Сеула, жена - в песцах, и дети как с обложки. А еще он страдает обсессивно-компульсивным синдромом, поэтому до скрипа натирает чашки-блюдца, до крови моет руки и готов бесконечно расставлять бутылки этикетками в одном направлении. Болезнь ему немного докучает, но в целом семья живет, бед не зная. Благополучие нарушает внезапный звонок и новость о том, что его старший брат исчез. Мучимый чувством вины Сон Су решает наведаться в неблагополучный район, где в последний раз видели его братца. В потрепанной квартирке никого не обнаружилось, зато возле входной двери мужчина заметил нарисованные кем-то странные символы. Вскоре такие же знаки появляются и возле его дома.

Сумбурные, местами абсурдные "Прятки", как ни странно, были довольно популярны в Корее и США и получили неплохую оценку критиков. В основе сюжета лежит история, произошедшая в 2009 году, когда в одном из сеульских районов у дверных звонков некоторых квартир были обнаружены символы α, X, β, J. Решив, что таким образом преступная группировка пометила будущих жертв, полиция затеяла настоящее расследование. Однако камеры наблюдения так никого и не засекли, а все жители помеченных квартир остались живы и здоровы. Используя эту полумистическую историю, а также популярную в Штатах городскую легенду о людях, нелегально проживающих в чужих домах, режиссер Хо Чжон смастерил триллер - довольно олдскульный, но настолько нервный и быстроразвивающийся, что о многочисленных его недостатках думаешь уже после того, как пошли титры. Впрочем, пусть нетривиально и не совсем адекватно, но одну важную проблему лента все же затрагивает - глубокое и уже неистребимое социальное неравенство, которое особенно остро ощущается в жилищном вопросе. Ну а если вам по душе психопаты, бегающие по городу в шлеме и убивающие уколом обычного зонтика, то "Прятки" - неплохой вариант скоротать вечерок.