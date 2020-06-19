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Дени Вильнев возвращается в Будапешт, чтобы доснять "Дюну"

Новости
    19.06.2020, 14:59
Текст:   Айгуль Бакирова

Дени Вильнёв ("Бегущий по лезвию 2049") намерен отснять в Будапеште дополнительные кадры к фильму "Дюна", сообщил актёр Оскар Айзек в интервью Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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По его словам, он уже отсмотрел некоторые кадры из фильма и остался в полном восторге, при этом Айзек добавил, что "немного дико снимать дополнительные кадры за несколько месяцев до выхода фильма, хотя то же самое произошло и со "Звездными войнами". Напомним, что Вильнёв уже снимал этот фильм в Будапеште в 2019 году. Как ожидается, внесение последних штрихов не повлияет на дату релиза фильма.

Выход картины с участием Тимоти Шаламе, Хавьера Бардема, Ребекки Фергюсон, Зендаи и Оскара Айзека запланирован на 18 декабря этого года. До этого съемки "Дюны" проходили в Иордании и Норвегии.

Новый фильм Вильнёва "Дюна" расскажет историю Пола Атрейдеса, блестящего и одаренного молодого человека, который должен отправиться на самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее своей семьи и своего народа. Картина станет первой частью экранизации одноименной книги американского фантаста Фрэнка Герберта.

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