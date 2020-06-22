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Как на самом деле должны были выглядеть персонажи фильма "Король Артур"

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    22.06.2020, 18:38
Текст:   Козьма Лоханкин

Патрик Робертсон, художник и историк-любитель продолжает свои просветительские визуальные эксперименты над персонажами исторических фильмов.

На этот раз приведению к большей аутентичности подвергся король Уэссекса Кердик, сыгранный Стелланом Скарсгордом в фильме Антуана Фукуа "Король Артур".

Ранее той же процедуре подверглись Лагерта и Рагнар из "Викингов", Утред и Леофрик из "Последнего королевства", Джон Сноу из "Игры престолов", Уильям Уоллес из "Храброго сердца" и бог грома Тор из кинокомиксов Marvel.

Напомним, Netflix выпустил трейлер сериала "Проклятая" по роману Тома Уилера, чей сюжет основан на легенде о короле Артуре.

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