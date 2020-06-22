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Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались

Новости
    22.06.2020, 18:16
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг 33-летней российской певицы, актрисы и модели Полины Гагариной подтвердил, что они расстались.

"Мы больше не живем вместе. Сохраняем норм. отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", - лаконично написал Исхаков только что в своем Instagram.

Напомним. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что певица приняла решение развестись с мужем после шести лет брака.

При этом известно, что Исхаков ушел с должности генерального директора ООО "Полина Гагарина".

Развод пары официально пока не оформлен.

Исхаков - второй муж Гагариной. Молодые люди поженились в сентябре 2014 года. У пары есть дочь Миа. Кроме того, у артистки есть сын Андрей - от актера Петра Кислова, за которым Гагарина была замужем в 2007-2010 годах.

Ранее сообщалось, что с очередным мужем со скандалами развелась певица Лолита, со своим восьмым мужем, певцом Юлианом, развелась певица Анастасия, развелись актеры Прилучный и Муцениеце, и что подали на развод актеры Гарик Харламов и Кристина Асмус. При этом последние подчеркнули, что скандал вокруг триллера "Текст" тут не при чем.

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