Володин считает, что обеспеченные люди с пониманием воспримут рост НДФЛ

Госдума подготовит законодательные решения по реализации мер поддержки граждан и экономики, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным. Законы будут приняты как можно быстрее. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Отдельно он прокомментировал решение на налоговую тему.

Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам предложил поднять ставки НДФЛ для доходов более 5 млн в год, расширить льготную ипотеку, снизить налоговую нагрузку на IT-компании, расширить программу для самозанятых.

- Введение ставки НДФЛ в размере 15% позволит дополнительно направить на помощь детям, страдающим орфанными заболеваниями, порядка 60 миллиардов рублей, - напомнил Володин, которого цитирует пресс-служба ГД. - Это нестандартное решение, и даже те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием.

В целом же, по словам Володина, глава государства "формирует новые стандарты поддержки граждан и экономики".

- Сейчас важно, чтобы на всех уровнях власти следовали установкам президента, работали на благо людей и оказывали помощь тем, кто в ней нуждается, - подчеркнул спикер.

Он заявил, что "никто не будет брошен и оставлен со своими проблемами один на один".

Спикер Госдумы также отметил, что президент держит ситуацию с коронавирусом на постоянном контроле. По его мнению, предложенные меры по поддержке граждан и экономики показывают, что глава государства рассматривает их не как сиюминутные, а как стратегические решения.

Резервы, которые были накоплены в России, позволяют решать вопросы оказания помощи гражданам, добавил Володин. "Семьям с детьми, тем, кто потерял работу. Ни в одной стране мира нет таких системных мер поддержки на протяжении столь длительного времени", - сказал спикер.

Отметим также, что среди мер, о которых говорил Владимир Путин в обращении к гражданам, - разовая выплата по 10 тыс. рублей всем семьям с детьми на каждого ребенка. Однако принимать законов по этому поводу не требуется - те, кто подавал ранее заявления на "детские" выплаты в июне, получат их автоматом. А тем, кто не подавал, смогут это сделать удобным способом.