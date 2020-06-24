Lifan остаeтся в России: в компании рассказали о своих планах

Lifan не планирует уходить из России. Как сообщили "РГ" в представительстве бренда, компания в ближайшее время запустит несколько долгосрочных сервисных и маркетинговых программ, рассчитывая удержать позиции на российском рынке.

- Мы не планируем покидать российский рынок. Об уходе речи не идет! - заверил заместитель гендиректора "Лифан Моторс Рус" Кун Шуай, комментируя появившуюся в СМИ информацию о скором завершении деятельности представительства в России.

Напомним, накануне "Газета.ru" сообщила со ссылкой на источники в автобизнесе, что компания уйдет из России, учитывая проблемы в материнском концерне. Якобы до конца года будут распроданы все оставшиеся машины 2017 и 2018 годов выпуска. А затем продолжится лишь поставка в РФ запчастей, учитывая прибыльность этого направления.

Однако в представительстве эту информацию опровергают. Ранее там сертифицировали для РФ кроссоверы Lifan X70 китайской сборки и обещали провести аналогичную процедуру в отношении 7-местных SUV Myway.

- Сейчас разработали и запускаем с 1 июля и до конца года новую акцию: два первых плановых технических обслуживания (а это целый год по времени) - в подарок при покупке авто. Любого нового автомобиля Lifan. То есть пройти ПТО по акции можно до будет до конца 2021 года. Мы выполняем и в дальнейшем будем выполнять все обязательства по ремонту и гарантии. С конца недели запускаем лизинг для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Условия лизинга будут намного лучше, чем есть сейчас. В общем, об уходе речи не идет! - сообщил "РГ" Кун Шуай.

Он также добавил, что "по материалам с проблемами материнской компании в Китае" представительство комментариев не дает.

- Они последуют, но из штаб-квартиры, - отметил замгендиректора.

Напомним, ранее "РГ" сообщала о том, что Geely выразила готовность инвестировать в Lifan и покрыть долги этой компании и в счет части ее акций. Однако официальных подтверждений о вероятности такой сделки до сих пор нет.

В данный момент Lifan формально предлагает в России шесть моделей - больше, чем любая другая китайская компания в России. Это седаны Solano и Murman, хэтчбеки X50 и кроссоверы X60, X70 и Myway. Другое дело, что последняя модель фактически закончилась у дилеров. Да и остальные продаются крайне слабо. За первые 5 месяцев, по данным АЕБ, марка реализовала в РФ 546 машин - это на 76% меньше, чем годом ранее. Тем не менее это позволяет Lifan занимать пятое место среди всех брендов из Поднебесной - лучше расходятся только Haval, Geely, Chery и Changan.