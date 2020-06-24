В Ростове найденные в металлоломе медали передали в музей Росгвардии

В Ростове-на-Дону офицеры регионального управления Росгвардии вручили директору музея Южного округа войск национальной гвардии обнаруженные в пункте приема металлолома медали. Награды посвящены 30-й, 40-й и 50-й годовщинам Победы, а также 70-летию Вооруженных Сил СССР.

Как сообщает пресс-служба ведомства, капитан Эльбрус Ханахмедов узнал от работника одного из приемных пункта металлолома, что неизвестный мужчина решил сдать несколько юбилейных медалей. Однако, испугавшись возможной ответственности за свой поступок, он убежал и оставил награды.

- К сожалению, узнать, кому именно принадлежали эти награды, уже не представляется возможным, так как на реверсе юбилейных медалей нет номера, по которому обычно есть вероятность установить имя обладателя. Очевидно лишь то, что они принадлежали человеку воевавшему, а значит, заслуживают уважительного и бережного отношения, - отметил председатель регионального отделения "Поисковое движение России" Владимир Щербанов.

Директор музея полковник в отставке Анатолий Нечепуренко отметил, что медали неизвестного фронтовика займут достойное место среди экспонатов.