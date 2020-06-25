Адвокат: Ефремов готов усыновить детей погибшего в аварии Сергея Захарова

По словам защитника, артист постоянно твердит, что готов нести наказание, и он отлично понимает, что может сесть в тюрьму. Более того, по словам Пашаева, он готов даже усыновить детей погибшего в аварии по его вине Сергея Захарова.

"Человек готов максимально помочь детям Захарова. Он готов их даже усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно говорю, искренне", - сообщил адвокат Пашаев "Эху Москвы".

Защитник также рассказал, что Ефремов не заинтересован в закрытии уголовного дела. Он, по его словам, лишь хочет помочь семье, так как понимает, что по его вине погиб человек. Тем не менее семья погибшего упорно отказывается от любой помощи со стороны артиста.

По прогнозу Эльмана Пашаева, суд, скорее всего, назначит Михаилу Ефремову выплату семье Сергея Захарова, в размере 1-1,5 млн рублей.

Стоит напомнить, что на днях Федеральная палата адвокатов (ФПА) призвала адвокатов придерживаться принципов корпоративной этики при выступлениях в СМИ по поводу ДТП с участием Михаила Ефремова.

В уголовном деле принимают участие: в качестве представителя потерпевших - адвокат Адвокатской палаты г. Москвы Александр Добровинский, в качестве защитника Михаила Ефремова - адвокат Адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания Эльман Пашаев.

"Эти адвокаты активно выступают в средствах массовой информации в связи с данным происшествием: дают многочисленные интервью и комментарии электронным и печатным изданиям, в эфире радиостанций и телевизионных каналов, участвуют в различных телевизионных шоу. При этом они публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к "громкому" делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре", - говорится в заявлении ФПА.

Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в районе Смоленской площади.

Внедорожник под управлением актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фургоном интернет-магазина по доставке морепродуктов. Управлявший фургоном 57-летний курьер Сергей Захаров на следующее утро скончался от полученных в аварии травм. Экспертиза показала, что Ефремов был не только пьян, но и под действием наркотических веществ. В его крови обнаружили канабиноиды и кокаин. По этому факту расследуется отдельное уголовное дело о распространении наркотиков. Михаил Ефремов по нему проходит в статусе свидетеля.

По основному делу - о смертельном ДТП - актеру грозит до 12 лет колонии. Но не исключается и назначение условного наказания, так как преступление было совершено впервые.