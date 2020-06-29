Жители Торонто потребовали расформировать полицию Канады

В Торонто прошел митинг за расформирование полицейских управлений в Канаде. Больше тысячи человек собрались на площади Натан-Филлипс, сообщает телеканал СВС.

"Часть митингующих требовала сократить финансирование полиции, а часть призывала к полному расформированию этих управлений в стране", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

О необходимости реформы говорил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, но конкретных сроков преобразований не назвал. По его мнению первый шаг в этом направлении - установка нагрудных видеокамер для полицейских.

Волна массовых протестов прокатилась по городам США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Во время его задержания в Миннеаполисе правоохранители использовали удушающий прием, который позже привел к гибели мужчины. Участников задержания уволили из рядов полиции, всем четверым предъявили обвинения.